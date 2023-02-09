Соглашение о порядке распределения таможенных пошлин в рамках ЕАЭС одобрил Сенат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента одобрил Закон РК «О ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил член Высшей аудиторской палаты РК Ардак Тенгебаев, высшие органы государственного аудита и финансового контроля союза-членов ежегодно проводят совместные контрольные мероприятия по проверке соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза.

Соответствующий проект соглашения разработан Евразийской экономической комиссией совместно с экспертами высших органов аудита, заинтересованных министерств и ведомств государств-членов. Документ был подписан главами государств- членов ЕАЭС 16 ноября 2021 года.

В соответствии с соглашением целями совместного контроля мероприятия являются зачисление подлежащих распределению сумм ввозных таможенных пошлин; полнота и своевременность перечисления уполномоченными органами; соблюдение уполномоченными органами нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

«Объектами проверки определены казначейства государств-членов. Кроме того, по запросам высших органов аудита таможенные органы, национальные банки предоставляют дополнительную информацию. Совместные контрольные мероприятия осуществляются ежегодно в каждом государстве-члене объединенной группой контроля, которая формируется из представителей высших органов аудита государств-членов ЕАЭС. По итогам формируется сводный отчет, включающий в себя факты нарушения, результаты анализа, итоги рассмотрения письменных возражений уполномоченных органов, выводы и предложения по устранению выявленных нарушений», - сказал Ардак Тенгебаев на пленарном заседании Сената.

По словам члена Высшей аудиторской палаты, государственные органы в установленные сроки обязаны устранить нарушения и принять меры по обеспечению реализации предложений, а также проинформировать об этом Правительства и высшие органы аудита своего государства.

«Информация об устранении нарушений отражается высшими органами аудита в свободном отчете на следующий отчетный год. Ратификация указанного соглашения предоставит возможность установления единого порядка проведения проверок, унифицирует подходы и инструменты их проведения, а также механизма устранения выявленных нарушений», - отметил А. Тенгебаев.

В ходе пленарного заседания сенаторы одобрили документ.