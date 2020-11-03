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Соглашение о покупке Jýsan Банком 99,76% акций АТФБанка прокомментировал финрегулятор

Автор:  
Данияр Дауталиев
3 Ноября 2020, 09:21
Соглашение о покупке Jýsan Банком 99,76% акций АТФБанка прокомментировал финрегулятор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В финансовом регуляторе дали комментарий о предварительном соглашении о покупке Jýsan Банком 99,76% акций АТФБанка и приобретении акционером АТФБанка акций Jýsan Банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, Jýsan Банк и АТФБанк сообщили о предварительном соглашении о покупке Jýsan Банком 99,76% акций АТФБанка и приобретении акционером АТФБанка акций Jýsan Банка.

«Агентство поддерживает достигнутое соглашение между банками и считает, что объединение бизнес-моделей банков будет способствовать стабильности банковского сектора и улучшению качества предоставляемых услуг населению за счет использования финансовых и технологических преимуществ двух банков. Текущая деятельность Jýsan Bank и АТФБанка, а также доступность услуг для клиентов банков будут осуществляться своевременно и в полном объеме», - говорится в сообщении пресс-службы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Как отмечается в сообщении, для реализации соглашения банки должны получить согласие агентства на смену крупных акционеров с учетом соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов и иных клиентов банков.

Агентство совместно с Национальным банком в текущем году провели независимую оценку качества активов (AQR) банков второго уровня и полномасштабное надзорное стресс-тестирование 14 банков.

По итогам AQR и надзорного стресс-тестирования всем банкам было предписано принять меры по усовершенствованию бизнес-моделей в соответствии с лучшей международной практикой, устранению выявленных недостатков и повышению эффективности работы со стрессовыми активами.

«Решение двух банков об объединении является следствием проводимой Агентством работы по результатам AQR и будет способствовать повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора. По результатам достигнутого соглашения в соответствии с требованиями и общепринятой практикой слияний и поглощений инвестором будет проведена комплексная проверка (due diligence) для определения конечных параметров объединения. Условия предварительного соглашения соответствуют классической модели слияния и поглощения (M&A), при которой риски будут покрываться за счет текущего собственного капитала АТФБанка», - отметили в агентстве.

В целом данная модель объединения банков предусматривает урегулирование текущих обязательств АТФБанка по созданию необходимых дополнительных провизий, последующее его приобретение Jýsan Банком и формирование достаточного уровня капитала для покрытия рисков в соответствии с требованиями регулятора.

Напомним, Jýsan Bank и акционер АТФБанка Г. Есенов достигли предварительного соглашения о покупке Jýsan банком 99,76% акций АТФБанка.


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