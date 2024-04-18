Соглашение о перевозках с Турцией ратифицировал Сенат Казахстана

Депутаты Сената одобрили Законопрект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов», передает корреспондент агентства Kazinform.

Соглашение направлено на упрощение международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном и Турцией.

Соглашением установлено, что операции грузовых перевозок зарегистрированными транспортными средствами, начинающиеся с пересечения государственной границы или от любых погрузочных пунктов, расположенных на территории государств Сторон, и заканчивающиеся в пунктах выгрузки комбинированных перевозок, расположенных на территории государства другой Стороны, должны осуществляться беспрерывно.

В соответствии с Соглашением при въезде или выезде с территории государства Стороны транспортные средства, физические и юридические лица, выполняющие комбинированные перевозки грузов, а также перевозимые товары будут проходить контроль в соответствии с законодательством государства этой Стороны. В случае отсутствия существующего разрешения, транспортное средство не будет допускаться к осуществлению перевозки на территории государства Стороны въезда.

Стороны будут предоставлять соответствующие соединения и транзитные услуги на железнодорожных линиях, связывающих государства Сторон, в частности, для международных контейнерных блок-поездов и операций Ro-La.

Ro-La перевозки — комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки автопоездов, автоприцепов, полуприцепов и съемных автомобильных кузовов на специальных контрейлерных платформах.

Соглашением регламентируется осуществление Сторонами регулярных железнодорожно-паромных и Ro-Ro операций по Каспийскому морю для обеспечения гарантии перевозок грузов на международном железнодорожном пароме и Ro-Ro операций через порты. При этом, Ro-Ro перевозки — это вид перевозки морским транспортом для автомобилей, грузовиков, прицепов и грузов, которые закреплены на колесной платформе.

В целях регулирования всех вопросов в отношении выполнения Соглашения будет создан Совместный комитет, состоящий из государственных должностных лиц Сторон, а также представителей сектора комбинированных перевозок.