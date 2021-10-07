Соглашение о гуманитарном разминировании в СНГ одобрил Сенат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената одобрил проект закона «О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал заместитель министра обороны Дарын Туяков, представляя законопроект, целью соглашения является определение порядка формирования, применения и статуса совместного подразделения, предназначенного для выполнения задач гуманитарного разминирования.

«Основными задачами совместного подразделения являются техническая разведка минных полей и объектов на наличие мин и взрывоопасных предметов, а также их разминирования; очистка районов, где ранее проводились боевые действия от мин и взрывоопасных предметов; обезвреживание обнаруженных мин и взрывоопасных предметов», - сказал Дарын Тяуков в ходе пленарного заседания Сената.

Решение о направлении национального инженерного подразделения для участия в операциях гуманитарного разминирования принимается направляющей стороной в соответствии с ее законодательством.

«Соглашением предусмотрена также возможность привлечения совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами-участниками Содружества Независимых Государств. Республика Казахстан считает, что такое привлечение может быть только в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН. В этой связи соглашение было подписано Республикой Казахстан с соответствующей оговоркой», - отметил Дарын Туяков.





Принятие закона, как отметил заместитель министра обороны, не потребует выделение дополнительных средств из республиканского бюджета, а также не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий.





Данный законопроект одобрен Сенатом.