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    11:25, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Соглашение о гуманитарном разминировании в СНГ одобрил Сенат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената одобрил проект закона «О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал заместитель министра обороны Дарын Туяков, представляя законопроект, целью соглашения является определение порядка формирования, применения и статуса совместного подразделения, предназначенного для выполнения задач гуманитарного разминирования.

    «Основными задачами совместного подразделения являются техническая разведка минных полей и объектов на наличие мин и взрывоопасных предметов, а также их разминирования; очистка районов, где ранее проводились боевые действия от мин и взрывоопасных предметов; обезвреживание обнаруженных мин и взрывоопасных предметов», - сказал Дарын Тяуков в ходе пленарного заседания Сената.

    Решение о направлении национального инженерного подразделения для участия в операциях гуманитарного разминирования принимается направляющей стороной в соответствии с ее законодательством.

    «Соглашением предусмотрена также возможность привлечения совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами-участниками Содружества Независимых Государств. Республика Казахстан считает, что такое привлечение может быть только в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН. В этой связи соглашение было подписано Республикой Казахстан с соответствующей оговоркой», - отметил Дарын Туяков.


    Принятие закона, как отметил заместитель министра обороны, не потребует выделение дополнительных средств из республиканского бюджета, а также не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий.


    Данный законопроект одобрен Сенатом.

    Теги:
    Сенат Парламент Вооруженные силы СНГ Интеграция и партнерство
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