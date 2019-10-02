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Соглашение намерены ратифицировать страны СНГ, способствующее раскрытию преступлений в IT-сфере
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса, отметил, что данное соглашение подписано 28 сентября 2018 года в городе Душанбе главами государств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Азербайджан, Туркменистан, Украина и Молдова соглашение не подписали. По информации МИД РК на сегодняшний день соглашение ратифицировали Узбекистан и Беларусь. Остальные проводят внутригосударственные процедуры.
«Соглашением формируется единое понимание терминологии в IT-сфере и уголовно-наказуемых деяний, наиболее распространенных на территории Содружества. Устанавливается порядок исполнения запросов об оказании содействия в получении информации, которая может способствовать предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных по отношению к гражданам запрашивающих государств. Предполагается обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях в сфере информационных технологий и причастных к ним лиц, формах и методах борьбы с такими преступлениями», - пояснил Марат Кожаев.
Ранее сообщалось о фактах похищения денежных средств казахстанцев с банковских счетов и перевода на территорию России.
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