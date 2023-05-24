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Соглашение между Казахстаном и Турцией по упрощению таможенного контроля ратифицировал Мажилис

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Мая 2023, 11:00
Соглашение между Казахстаном и Турцией по упрощению таможенного контроля ратифицировал Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение заключено в целях повышения эффективности и сокращения сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств Сторон. В соответствии с положениями Соглашения таможенные органы Сторон определят список компетентных должностных лиц, ответственных за реализацию обмена предварительными сведениями и уполномоченных на осуществление прямых контактов», - сказал заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

Также будут разработаны технические условия обмена информацией и приступят к реализации пилотного проекта, по завершении которого таможенные органы Сторон начнут обмен сведениями на регулярной основе.

«В целом, проект Соглашения направлен на упрощение и оптимизацию таможенных процедур между Сторонами. Ратификация данного Соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий для нашей страны, и не потребует выделения средств из республиканского бюджета», - добавил зампремьера.


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