София Исакова стала абсолютной чемпионкой турнира серии ITF Juniors

В Чолпон-Ате прошёл юниорский турнир серии ITF J30, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

София Исакова стала абсолютной чемпионкой. В казахстанском финале одиночки София обыграла Эвелину Балаганскую со счетом 6:2, 6:0. Это дебютный титул ITF Исаковой в одиночном разряде.

В парном разряде София в дуэте с Аружан Нуранбай в решающей игре разгромили россиянок Викторию Острюх/Софью Ведерникову - 6:1, 6:1.

София Исакова тренируется в Алматы под руководством Вадима Шустера.