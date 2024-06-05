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    10:00, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    София Исакова стала абсолютной чемпионкой турнира серии ITF Juniors

    София Исакова
    Фото: ФТК

    В Чолпон-Ате прошёл юниорский турнир серии ITF J30, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    София Исакова стала абсолютной чемпионкой. В казахстанском финале одиночки София обыграла Эвелину Балаганскую со счетом 6:2, 6:0. Это дебютный титул ITF Исаковой в одиночном разряде.

    В парном разряде София в дуэте с Аружан Нуранбай в решающей игре разгромили россиянок Викторию Острюх/Софью Ведерникову - 6:1, 6:1.

    София Исакова тренируется в Алматы под руководством Вадима Шустера.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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