Софья Берульцева и Нурканат Ажиканов завоевали бронзовые медали чемпионата мира по каратэ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) продолжается чемпионат мира по каратэ. По итогам очередного соревновательного дня, копилка команды Казахстана пополнилась двумя бронзовыми наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Софья Берульцева завоевала бронзовую медаль мирового первенства в весовой категории до 68 кг.

В матче за третье место Берульцева обыграла Ивану Перович из Сербии.

Нурканат Ажиканов, выступавший в весовой категории до 75 кг, в борьбе за третье место оказался сильнее соперника из Бельгии и принес вторую «бронзу» в актив команды Казахстана.

Добавим, что кроме Берульцевой и Ажиканова за бронзовые награды боролись Молдир Жанбырбай и Кайсар Алпысбай. Жанбырбай, выступавшая в весовой категории до 50 кг, уступила украинской атлетке, а Алпысбай, выступавший в весовой категории до 60 кг, уступил сопернику из Марокко.