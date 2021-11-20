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Софья Берульцева и Нурканат Ажиканов завоевали бронзовые медали чемпионата мира по каратэ

20 Ноября 2021 17:23
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Софья Берульцева и Нурканат Ажиканов завоевали бронзовые медали чемпионата мира по каратэ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) продолжается чемпионат мира по каратэ. По итогам очередного соревновательного дня, копилка команды Казахстана пополнилась двумя бронзовыми наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Софья Берульцева завоевала бронзовую медаль мирового первенства в весовой категории до 68 кг.

В матче за третье место Берульцева обыграла Ивану Перович из Сербии.

Нурканат Ажиканов, выступавший в весовой категории до 75 кг, в борьбе за третье место оказался сильнее соперника из Бельгии и принес вторую «бронзу» в актив команды Казахстана.

Добавим, что кроме Берульцевой и Ажиканова за бронзовые награды боролись Молдир Жанбырбай и Кайсар Алпысбай. Жанбырбай, выступавшая в весовой категории до 50 кг, уступила украинской атлетке, а Алпысбай, выступавший в весовой категории до 60 кг, уступил сопернику из Марокко.


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