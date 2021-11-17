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Софья Берульцева будет бороться за «бронзу» чемпионата мира по каратэ

17 Ноября 2021 14:22
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Софья Берульцева будет бороться за «бронзу» чемпионата мира по каратэ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпионат мира по карате проходит в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Olympic.kz представил результаты выступления казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ.

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Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Софья Берульцева поборется за третье место на чемпионате мира. Она обошла представителей Франции, Украины, Турции и Финляндии, а в полуфинале уступила Марии Гарсии из Испании со счетом 5:7. Соперница казахстанской атлетки за бронзовую награду определится в предстоящих поединках.

Нурканат Ажиканов, выступавший в весовой категории до 75 кг, выиграл четыре поединка и в четвертьфинале уступил своему сопернику из Египта. Ажиканову нужно выиграть два боя, чтобы завоевать бронзовую медаль.

Игорь Чихмарев (84 кг) уступил в первом поединке и завершил соревнования. Данияр Юлдашев (свыше 84 кг) в первом поединке уступил итальянскому сопернику. Чтобы побороться за бронзовую медаль, ему нужно выиграть четыре встречи.

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