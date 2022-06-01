1 Июня 2022 18:29

Содержится под стражей 205 подозреваемых по делу о январских событиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По городу Алматы ущерб в ходе январских событий составил 98 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате погромов, поджогов зданий и вооруженных нападений по городу Алматы ущерб составил 98 млрд тенге, в том числе 1 592 субъектам бизнеса нанесен ущерб на сумму 92 млрд тенге. Погибло 9 сотрудников силовых ведомств и 2 260 получили ранения», - сказал заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Перечисленные действия преступников по закону квалифицируются как акты терроризма.

«Всего в городе Алматы по всем преступлениям, совершенным в период январских событий, следственными органами расследуются 1 066 уголовных дел, в том числе 5 дел - по массовым беспорядкам, 5 - по актам терроризма. Содержится под стражей 205 подозреваемых», - добавил Елдос Килымжанов.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что по каждому арестованному имеются достаточно сведений об их причастности и активном участии в преступлениях.

Ранее заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил, что 12 человек, погибшие при нападении на здание резиденции, признаны подозреваемыми в совершении актов терроризма.