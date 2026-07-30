Содержательная конкуренция между партиями в Казахстане усиливается — эксперт

Политические партии в ходе нынешней избирательной кампании все чаще конкурируют не лозунгами, а программными предложениями. Об этом заявил заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе экспертной платформы «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы» спикер дал оценку ходу избирательной кампании накануне выборов депутатов в Курултай, которые должны пройти 23 августа.

По словам эксперта, если раньше основное внимание партий было сосредоточено на встречах с избирателями, поездках по регионам и информационной кампании, то сейчас все большую роль играют публичные дискуссии между политическими силами.

Байгалиев отметил, что предметом таких обсуждений становятся конкретные вопросы государственной политики. Среди них — защита интересов бизнеса, налоговая система, лоббизм и качество принимаемых законов.

Эксперт также обратил внимание, что участники кампании используют разные стратегии. Одни опираются на уже сложившуюся репутацию и опыт работы в парламенте, другие стремятся привлечь внимание более активным участием в публичных дискуссиях и жесткой риторикой.

— Если эта тенденция сохранится, именно серия межпартийных дебатов может стать одним из ключевых элементов нынешней кампании. Такие дискуссии позволят оценить не только критические аргументы участников, но и их способность предлагать реалистичные решения по наиболее актуальным вопросам общественной повестки, — подчеркнул спикер.

По словам эксперта, усиление программной конкуренции помогает сделать общественную дискуссию более качественной, что даст избирателям возможность сравнивать партии по их предложениям и подходам к решению актуальных проблем.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.