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Содержательницу притона задержали в Нур-Султане

2 Декабря 2021 14:55
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Содержательницу притона задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошло оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик» направленное на пресечение, выявление и раскрытие преступлений связанных с торговлей людьми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

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С начала мероприятия полицейскими выявлено и поставлено на специализированный учёт 46 лиц. За предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества оштрафовано 4 граждан, к административной ответственности привлечено 29 граждан.

«Сотрудниками полиции задержана 40-летняя гражданка, которая занималась сводничеством. Под видом массажного салона женщина организовала и содержала притон для занятия проституцией. Из корыстных побуждений сводила девушек предоставляющих интимные услуги с клиентами за денежное вознаграждение. За совершение аналогичного преступления задержан 23-летний администратор сауны. В ходе обыска изъяты деньги и вещественные доказательства», - рассказали в ДП.

В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование.

За время проведения ОПМ сотрудниками полиции выявлено 10 фактов сводничества и притоносодержания.



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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Общество  
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