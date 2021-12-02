Содержательницу притона задержали в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошло оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик» направленное на пресечение, выявление и раскрытие преступлений связанных с торговлей людьми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.
С начала мероприятия полицейскими выявлено и поставлено на специализированный учёт 46 лиц. За предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества оштрафовано 4 граждан, к административной ответственности привлечено 29 граждан.
«Сотрудниками полиции задержана 40-летняя гражданка, которая занималась сводничеством. Под видом массажного салона женщина организовала и содержала притон для занятия проституцией. Из корыстных побуждений сводила девушек предоставляющих интимные услуги с клиентами за денежное вознаграждение. За совершение аналогичного преступления задержан 23-летний администратор сауны. В ходе обыска изъяты деньги и вещественные доказательства», - рассказали в ДП.
В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование.
За время проведения ОПМ сотрудниками полиции выявлено 10 фактов сводничества и притоносодержания.
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