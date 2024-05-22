Содержать костанайскую породу лошадей станет выгоднее

Депутаты Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления», передает корреспондент агентства Kazinform.

Документом вносятся поправки в Законы Республики Казахстан «О племенном животноводстве» и «Об охране селекционных достижений». Основной целью законопроекта является сохранение генофонда костанайской породы лошадей, а также проведение селекционной и племенной работы для улучшения ее племенных качеств и увеличения поголовья животных.

Для реализации данной цели законопроектом вносятся изменения в понятия «племенное животное» и «стандарт породы», в соответствии с которыми к стандарту породы наряду с фенотипическими и продуктивными показателями будут относится и иные полезные качества лошадей, такие как их работоспособность, резвость, выносливость.

Кроме того, законодательными поправками предусмотрено субсидирование следующих мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство костанайской породы лошадей: