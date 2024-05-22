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    10:56, 22 Май 2024 | GMT +6

    Содержать костанайскую породу лошадей станет выгоднее

    Конь и жеребенок на жайлау Жайлаудағы жылқы мен тай
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    Депутаты Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Документом вносятся поправки в Законы Республики Казахстан «О племенном животноводстве» и «Об охране селекционных достижений». Основной целью законопроекта является сохранение генофонда костанайской породы лошадей, а также проведение селекционной и племенной работы для улучшения ее племенных качеств и увеличения поголовья животных.

    Для реализации данной цели законопроектом вносятся изменения в понятия «племенное животное» и «стандарт породы», в соответствии с которыми к стандарту породы наряду с фенотипическими и продуктивными показателями будут относится и иные полезные качества лошадей, такие как их работоспособность, резвость, выносливость.

    Кроме того, законодательными поправками предусмотрено субсидирование следующих мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство костанайской породы лошадей:

    • приобретение племенными центрами племенных жеребцов производителей спортивного направления зарубежной селекции;
    • ведение селекционно-племенной работы с племенным маточным поголовьем;
    • возмещение затрат по их содержанию.
    Теги:
    Финансы Животные Костанай Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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