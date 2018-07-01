Содержать инфраструктуру Ботанического сада Алматы будет акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский акимат получит право на содержание инфраструктуры Ботанического сада до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца 2018 года будет решен вопрос по наделению акимата Алматы полномочиями по содержанию инфраструктуры главного Ботанического сада. Этот вопрос еще на отработке», - сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирование природопользования Алматы Асет Масабаев.

Вместе с тем он отметил, что научная часть сада остается за Министерством образования и науки, а содержание и благоустройство территории - за акиматом.

Напомним, общественностью обсуждается концепция реконструкции сада, предложенная по инициативе фонда Булата Утемуратова.

Ботанический сад расположен на 103,6 га в Алматы, с 2006 года является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.