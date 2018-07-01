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Содержать инфраструктуру Ботанического сада Алматы будет акимат

24 Июля 2018 10:51 161
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Содержать инфраструктуру Ботанического сада Алматы будет акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский акимат получит право на содержание инфраструктуры Ботанического сада до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«До конца 2018 года будет решен вопрос по наделению акимата Алматы полномочиями по содержанию инфраструктуры главного Ботанического сада. Этот вопрос еще на отработке», - сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирование природопользования Алматы Асет Масабаев.

Вместе с тем он отметил, что научная часть сада остается за Министерством образования и науки, а содержание и благоустройство территории - за акиматом.  

Напомним, общественностью обсуждается концепция реконструкции сада, предложенная по инициативе фонда Булата Утемуратова.

Ботанический сад расположен на 103,6 га в Алматы, с 2006 года является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.

 

 

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Ключевые слова: Экология, Акимат, Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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