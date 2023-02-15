Содержание минералов и витаминов проверили в муке в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи проверили содержание минералов и витаминов в муке местных производителей. Результаты исследования обсуждали с сотрудниками департамента Комитета технического регулирования и метрологии и руководителями мукомольных предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента техрегулирования и метрологии, выявлены несоответствия фортифицированной мукомольной продукции.

«Показатели в фортифицированной муке железа - от 11,25 до 32,5 мг/кг при норме 45-65 мг/кг, цинка - от 2 до 17,5 мг/кг, в некоторых случаях свыше 30 мг/кг при норме 20-30 мг/кг. С начала года органом по сертификации Российской Федерации на основании письма ведомства уже приостановлена одна декларация о соответствии на муку предприятия-производителя нашей области. Еще по одному материалы, направленные в орган по подтверждению соответствия, рассматриваются. Аналогичная работа проводилась в 2021-м и 2022-м годах. Декларации о соответствии приостанавливались, отзывались», - говорится в сообщении департамента.