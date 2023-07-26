Содержание авто бьет по карману казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Услуги по техобслуживанию и ремонту авто составили 83 миллиарда тенге за полугодие, против 59 миллиардов годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EnergyProm.kz.

По итогам первого полугодия 2023-го объём услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в РК составил 83,1 млрд тг — на 40,7% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

В региональном разрезе 39,6% всех услуг пришлось на Южную столицу, Алматы: 32,9 млрд тг — на 56,5% больше в деньгах, чем в первом полугодии прошлого года. В пятёрке регионов-лидеров также оказались Астана (9,9 млрд тг, плюс 31,9%), Атырауская (6,4 млрд тг, плюс 33,5%), Карагандинская (4,1 млрд тг, плюс 65%) и Восточно-Казахстанская (3,9 млрд тг, плюс 24,3%) области.

Меньше всего услуг в секторе оказали в Улытауской (83,6 млн тг), Кызылординской (582,5 млн тг) и Жетысуской (661,7 млн тг) областях.

По итогам июня текущего года эксплуатация личных транспортных средств подорожала на 15,7% за год. В том числе запасные части и принадлежности, а также горюче-смазочные материалы выросли в цене на 15,9% за год, техническое обслуживание и ремонт — на 14,6%.

Наибольший рост цен был отмечен в Актюбинской (плюс 20,7%), Восточно-Казахстанской (плюс 20,3%) и Северо-Казахстанской (плюс 19,7%) областях, наименьший — в Улытауской области (на 8,1%).

Запчасти и принадлежности заметнее всего подорожали в Астане (на 34,2%), наименее заметно — в Жетысуской области (всего на 1,4%).

Цены на горюче-смазочные материалы серьезнее всего выросли в Северо-Казахстанской области (на 20,5%), а наименьший рост цен был зафиксирован в Улытауской области (на 8,1%).

Наибольший годовой рост цен на услуги технического обслуживания и ремонта наблюдался в Актюбинской области (сразу на 72,6%), наименьший — в Шымкенте (на 0,8%).

Среди запасных частей и принадлежностей для личных транспортных средств шины для легковых автомобилей подорожали в среднем на 18,2% за год, масляные фильтры — на 13,4%.

Из горюче-смазочных материалов бензин вырос в цене на 12% за год, дизельное топливо — на 36,1%, моторное масло — на 22,9%.

Среди услуг в секторе технический осмотр подорожал на 8,9%, услуги шиномонтажа — на 12,4%, мойка машин — на 22,2%.