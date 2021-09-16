Соцзащита детей с инвалидностью расширяется в Казахстане - законопроект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд законодательных норм по социальной защите детей-инвалидов содержится в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», рассмотренном в первом чтении на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом степени нарушения здоровья ребенка и ограничения его жизнедеятельности, в законопроекте предусмотрено разделение детей в возрасте с 7 до 16 лет по группам инвалидности. Данная мера позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей. При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены от 16,7% до 37%. Это мера коснется более 30 тысяч детей с инвалидностью», – сказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, выступивший с докладом.

Министр также сообщил, что законопроектом предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью. В настоящее время дети с инвалидностью при разводе родителей могут получать алименты и пособие по инвалидности одновременно. Но при кончине одного или двух родителей ребенок может получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере кормильца. При введении предлагаемой нормы 2 тысячи детей наравне с пособием по инвалидности смогут получать пособие по случаю потери кормильца.

Кроме того, по словам С. Шапкенова, законопроектом предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия. Такие семьи стоят в очереди на жилье до 10 лет. Если не удается получить жилье до достижения ребенком 18 лет, то инвалиду приходится заново вставать в очередь. Данная норма даст возможность более 20 тысячам семей сохранить очередность на жилье. Также предлагается продлить период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии. Предусмотрен перевод гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей на Портал социальных услуг.

«Законопроект обеспечен необходимым финансированием на сумму 55 млрд тенге. Затратные нормы будут реализованы в рамках выделенных средств на 2021-2023 годы», – сообщил С. Шапкенов.

После обсуждения сенаторы одобрили законопроект в первом чтении.