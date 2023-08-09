Соцвыплаты получат люди с ограниченными возможностями в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня Конституции Республики Казахстан 23 592 человека в Атырауской области получат единовременную социальную выплату. Об этом сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно решению местных испольнительных органов, в этом году социальная помощь будет оказана 23 592 гражданам: детям с инвалидностью до 18 лет и людям с инвалидностью 1,2,3 групп. Сумма выплаты - 50 тысяч тенге. Социальные выплаты начнут выдавать с 15 августа. Для этого нет необходимости подавать какие-либо документы и заполнять заявления. Все будет осуществляться через систему «Цифрлық отбасы», - сказал А. Мамбетов

По словам руководителя управления, со следующего года размер единовременной выплаты планируется увеличить. Единовременные выплаты гражданам с инвалидностью выплачиваются за счет средств местного бюджета.