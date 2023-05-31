Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Размер соцвыплат повысится с 1 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Опубликовано постановление Правительства о повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 июля 2023 года. Документ размещен на ИПС «Әділет».

«В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Социального кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан постановляет: с 1 июля 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 июля 2023 года, на 14,5% от размера получаемых социальных выплат», - отмечено в документе.

Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что с начала этого года около 900 тысячам лиц с инвалидностью и потерявшим кормильца социальные пособия повысили на 8,5%, а с 1 июля они повысятся еще на 14,5%, итоговый рост в этом году составит 23%.