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Соцвыплаты по беременности и родам получат более 258 тысяч женщин в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
7 Марта 2023, 11:36
Соцвыплаты по беременности и родам получат более 258 тысяч женщин в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году мерами по поддержке материнства и детства будут охвачены 2,1 млн семей. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, на эти цели будет направлено 1,2 трлн тенге за счет госбюджета и средств Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС).

«Социальные выплаты из ГФСС по беременности и родам в текущем году получат более 258 тысяч женщин. Их средний размер, который зависит от дохода женщин, по итогам двух месяцев составил около 900 тысяч тенге», - сказала Тамара Дуйсенова.

Глава Минтруда добавила, что с 1 января увеличены размеры единовременных пособий на рождение ребенка. В текущем году при рождении первого, второго и третьего ребенка семья получает 131 тысячу тенге, а на четвертого и более - 217 тысяч тенге.

«Во исполнение поручений Главы государства период осуществления социальных выплат по уходу за ребенком увеличен с 1 года до 1,5 лет. С учетом детей, рожденных в прошлом году, такие выплаты получат около 760 тысяч семей», – проинформировал глава МТСЗН.

Тамара Дуйсенова подчеркнула, что все эти услуги предоставляются получателям проактивно, то есть без обращения в государственные органы. На сегодняшний день количество госуслуг в социально-трудовой сфере, предоставленных в этом формате, включая Цифровую карту семьи, превысило 1 млн.


Минтруда РК   Общество   Соцвыплаты  
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