+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -3 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Соцсети помогли выявить случай незаконного отстрела архара и косули в Карагандинской области

27 Января 2020 19:17
Поделиться:
Соцсети помогли выявить случай незаконного отстрела архара и косули в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минэкологии Казахстана прокомментировал случай отстрела исчезающих видов животных в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram.

Новости по теме
Лишение свободы грозит браконьеру за отстрел косуль в СКО
Убитая в Румынии казарка передавала ценную информацию орнитологам Казахстана Задержанный акмолинский браконьер оказался егерем Четыре центнера нелегально выловленной рыбы изъяли карагандинские полицейские

Полиция Карагандинской области по обращению областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ищет людей, которые подозреваются в отстреле архара и косули. Этот факт удалось установить благодаря фотографиям, опубликованным в социальных сетях. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

«Посредством соцсетей выявлен случай незаконного отстрела архара и косули в Карагандинской области. Лица, осуществлявшие незаконную охоту,опубликовали фото с отстрелянными животными. Сейчас правоохранительные органы ведут поиск браконьеров по обращению Карагандинской инспекции лесного хозяйства», - отметил глава Минэкологии.

Министр напомнил, что в прошлом году ответственность за браконьерство в Казахстане была ужесточена.

« По поручению Президента ответственность за браконьерство была ужесточена. За незаконную охоту на редких животных предусмотрено наказание до 12 лет», - отметил Мирзагалиев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Экология,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив