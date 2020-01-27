Соцсети помогли выявить случай незаконного отстрела архара и косули в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минэкологии Казахстана прокомментировал случай отстрела исчезающих видов животных в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram.

Полиция Карагандинской области по обращению областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ищет людей, которые подозреваются в отстреле архара и косули. Этот факт удалось установить благодаря фотографиям, опубликованным в социальных сетях. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

«Посредством соцсетей выявлен случай незаконного отстрела архара и косули в Карагандинской области. Лица, осуществлявшие незаконную охоту,опубликовали фото с отстрелянными животными. Сейчас правоохранительные органы ведут поиск браконьеров по обращению Карагандинской инспекции лесного хозяйства», - отметил глава Минэкологии.

Министр напомнил, что в прошлом году ответственность за браконьерство в Казахстане была ужесточена.

« По поручению Президента ответственность за браконьерство была ужесточена. За незаконную охоту на редких животных предусмотрено наказание до 12 лет», - отметил Мирзагалиев.