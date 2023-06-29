Соцсети обяжут переводить контент на казахский язык в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК одобрили закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» и сопутствующие поправки. Среди них внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы в Кодекс РК об административных правонарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе предусмотрены нормы, согласно которым собственник онлайн-платформы создает возможность использования интерфейса, а также ознакомления с пользовательским соглашением онлайн-платформы, в том числе кратким изложением его основных условий на казахском языке. Также собственники должны создать возможность автоматического перевода контента на казахский язык и обеспечить модерацию контента на казахском языке.

«Закон – это требование времени. Вы знаете, что основная цель направлена прежде всего на защиту прав, предупреждение преступности на различных платформах, разграничение, легализация рекламы, противодействие незаконной рекламе», - сказала во время заседания Сената Парламента депутат Асем Рахметова.

Она добавила, что закон направлен на систематизацию работы онлайн-платформ и формирование культуры пользователей социальных сетей. По ее мнению, принятие закона приведет к развитию государственного языка в сети.

Ранее сообщалось, что в Административном кодексе введена новая статья. Она предусматривает ответственность за распространение ложной информации, необязательно заведомо, посредством онлайн-платформ. Так, будет предусмотрен штраф до 20 МРП (около 60 тысяч тенге). Если в течение года человек повторно допускает факт распространения ложной информации, то он должен быть подвергнут административному аресту до 10 суток, либо заплатить штраф в 40 МРП.