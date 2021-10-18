Соцработников Казахстана обучают сопровождению социально уязвимых семей с детьми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный фонд «Центр поддержки семьи «Семейная Академия» при поддержке Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане проводит обучение для сотрудников местных социальных служб по программе «Укрепление системы социального сопровождения малообеспеченных семей с детьми». Обучение ведется для 17 регионов Казахстана на казахском и русском языках, проект реализуется в партнерстве с Министерством труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ».

На сегодняшний день 80% из 12 000 работников социальных служб не обладают необходимыми навыками и компетенциями в социальной работе, рассказала руководитель ОФ «Семейная Академия» Шолпан Байболова. Только в ноябре - декабре 2020 года фонд провел 66 онлайн-тренингов по обучающей программе, новые знания получили 1847 соцработников из разных регионов Казахстана.

Обучающий курс состоит из 3 этапов: теория, индивидуальные и групповые задания, разбор случаев из практики. В связи с пандемией тренинги проходят в онлайн-формате. В ходе обучения соцработники изучают особенности социальной работы с разными категориями семей, через призму этического кодекса, теорию наклеивания ярлыков (теорию стигматизации), основы общения в социальной работе, работу с семьей и кейс-менеджмент в социальном сопровождении лиц в ТЖС, правила, регулярность и качество проведения оценки потребностей получателей услуг.

«Интенсивность работы и разнообразие факторов в условиях ЧС, связанной с COVID-19, повышают риск выгорания персонала или других форм психосоциальных расстройств. А отсутствие практики супервизионного сопровождения и специалистов-супервизоров в системе социальной защиты населения лишь усугубляют все эти проблемы. Между тем, международный опыт показывает, что система супервизионной поддержки выступает защитным механизмом для специалистов, работающих с населением, в особенности, группы риска в ситуации стресса, повышенной нагрузки и уязвимости в новых условиях, быстроты реагирования и перестройки процессов работы в период ЧС», - комментирует основатель и руководитель ОФ «Семейная Академия» Шолпан Байболова.

Обучение проводят психологи, тренеры и специалисты ОФ «Семейная Академия», которые сами регулярно проходят курсы повышения квалификации. В августе прошлого года 55 тренеров прошли обучение по программе «Психосоциальные аспекты социальной работы с семьей и детьми в ТЖС», в том числе, по вопросам повышения компетенций тренингового обучения в онлайн-формате. 28 из них преподают сегодня в фонде.

Среди преподавателей национальный тренер по программе «Социального сопровождения семей, супервизии сотрудников, эмоциональное выгорание», тренер школы приёмных родителей НПО «Ковчег» Сергей Комаров. Он считает, что задача соцработника это, прежде всего, построить мостик между семьей и обществом.

«Времена меняются, и сейчас социальный работник соединяет в себе несколько должностей и навыков: это и юридические вопросы, это и навыки психологии, это и компетенции менеджера и так далее. Это мировая практика, и именно в интеграцию с мировым опытом идёт наша страна. Причины неблагополучия в современных семьях – это быстрая смена времени. Люди не успевают адаптироваться. Также на это влияют и личные причины. Пути решения? Вовлекать самого клиента в решение его проблем. Не просто дать денег или АСП, а помочь восстановить по всем фронтам. И для этого подключать межведомственное взаимодействие и вовлечение клиента в процесс помощи», - рассказывает тренер школы приёмных родителей НПО «Ковчег».

С августа по сентябрь 2021 года прошли тренинги по программе «Принципы и навыки проведения профессиональной супервизии (для специалистов МИО)» в сфере здравоохранения, социальной защиты и образования. Всего было обучено 190 человек. Среди тех, кто прошел обучение Оксана Ходоровская, заведующая отделением надомного обслуживания ГУ «Отдел занятости и социальных программ» акимата Карабалыкского района.

«К семинарам такого рода относимся очень положительно. Хотели бы, чтобы проводились еще именно по нашим социальным темам, получить новые знания сегодня сложно. Целесообразность таких тренингов довольна высока. Всё это полезно и нужно для социальных работников, для работы нашей службы. Благодаря семинарам мы теперь знаем, как профессионально, качественно и результативно работать», - делится впечатлениями Оксана.

В процессе реализации проекта участники решили создать организацию «Казахстанский союз по развитию социальной работы «ONEGE». Основная миссия союза — улучшение качества жизни людей через развитие и распространение знаний, ресурсов и инновационных социальных технологий, необходимых для повышения профессиональных компетенций специалистов по социальной работе.

В данный момент в ОФ «Семейная Академия» разрабатывают новый обучающий модуль по вопросам оказания профессиональных услуг альтернативной опеки на базе семьи для детей с инвалидностью. Ожидается, что тренинги по программе будут проведены в Алматы и Кокшетау в ноябре 2021 года.

Автор: Наиля Абдухаликова