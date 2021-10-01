Соцработникам следует научиться обсуждать с обществом важность своей работы, считает эксперт из Финляндии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внедрение международного опыта в сферу социальной работы в Казахстане — одно из приоритетных направлений в развитии социальной сферы. Об этом говорили социальные работники из регионов Казахстана и международные эксперты на тематической сессии в рамках третьего дня III Международного форума социальных работников «Социальная работа как драйвер социально-экономической модернизации в Казахстане: кадровая политика и практика», передает МИА «Казинформ».

О том, как готовят бакалавров и магистров по социальной работе в Финляндии коллегам рассказал профессор социальной работы Университета Купио Тимо Тойко. Так, по его словам, основной компонент финского образования в области социальной работы — практическое обучение.

«Основными компонентами финского образования в области социальной работы являются теории и методы соцработы, юридические исследования, практическое обучение в три этапа, качественные и количественные исследования. У студентов по соцработе две задачи. Первое, научиться использовать методы социальной работы для помощи отдельному клиенту в его или ее потребностях. Второе, научиться обсуждать с обществом обоснованность соцработы», — сказал эксперт.

«Суть социальной работы сосредоточена на отношениях между отдельным клиентом и соцработником. Нам нужно отслеживать услуги, проводить оценку наших услуг», — подчеркнул он.

Об опыте образования и этапах развития профессии «социальный работник» в Узбекистане рассказала национальный консультант ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН — прим.автора) Диана Исаева. Фонд оказывает содействие в укреплении кадров социального сектора через поддержку высшего образования, курсов переподготовки и повышение квалификации сотрудников социальных служб в этой стране.

«Работа по повышению квалификации сотрудников началась с оценки кадров социального сектора в Узбекистане. И мы сделали ряд основных выводов. Так, в Узбекистане отсутствует единое агентство или министерство, которое бы было ответственно за социальные услуги. Сейчас эти функции разбросаны между множеством участников. Второй основной вывод заключается в академическом образовании. На тот момент, когда проводилась оценка, учебные программы не соответствовали не только международным стандартам, они не отвечали запросам практики. И те навыки, которые приобретали социальные работники, не отвечали растущей потребности, особенно, например, людям, пострадавшим от насилия», — сообщила Исаева.

Улучшение образования и внедрение практик в социальной работе в Узбекистане началось с 2018 года. Тогда в процесс обучения студентов были введены международные стандарты и лучшие мировые практики. Она также добавила, что в настоящее время в Узбекистане разрабатывают новую стратегию по развитию социальной работы и кадров в области предоставления социальных услуг.

Вместе с этим, несмотря на успехи, достигнутые за последние годы в области образования социальных работников в Узбекистане, по ее мнению, к решению еще ряда вопросов необходимо привлекать чиновников.

«Есть одна рекомендация, это возможность проведения таких Центрально-Азиатских форумов с участием тех, кто принимает решения. Слушая выступления других своих коллег, я поняла, что было бы полезно нашим чиновникам поучаствовать в подобном форуме, видеть, как проходит обучение, какие есть проблемы, какой они могут внести вклад в социальную политику», — заключила она.

О важности практики социальных работников и взаимоотношений клиента и социального работника говорила Национальный координатор по Универсально-прогрессивной модели патронажа и национальный тренер ЮНИСЕФ Наталья Ким. Перед участниками форума эксперт поделилась универсальной прогрессивной моделью патронажа на дому и мультидисциплинарным подходом к работе первичной медико-санитарной помощи в Казахстане. О новых подходах к патронажу на дому Наталья Ким рассказала на примере семьи, которая нуждалась в помощи и поддержке.

По ее словам, мальчик Даниэль родился в неблагополучной семье, однако в отношении его семьи было принято решение использовать нетрадиционный подход, а индивидуальный — несмотря на отсутствие прикрепления к поликлинике, патронажные работники организовали выдачу смеси, провели беседы с родителями, помогли оформить документы.

«Какие последствия могли бы быть у этой семьи, если бы мы приняли традиционный подход? В результате карательных мер, семья бы стала агрессивной, закрытой, они бы не приняли помощь, не приняли рекомендации. Семья потеряла бы доступ к услугам из-за отсутствия правильной информации, но благодаря новому подходу удалось построить партнерские отношения. Этот пример подтверждает, что универсальная прогрессивная модель патронажа дает возможность раннего выявления проблем в семье, которые могут угрожать здоровью и жизни ребенку в семье, убирает риск повторения жизни и опыт ребенку. Это сокращает расходы государства на поддержку этой семьи в будущем, снижает количество суицидальных проявлений, младенческой и детской смертности», — поделилась эксперт.

Однако есть и проблемы при реализации универсальной прогрессивной модели патронажа, такие как качество патронажных медсестер, отсутствие материальной мотивации, отсутствие непрерывного качественного повышения квалификация.

В ходе сессии участники форума также выступили с докладами об опыте внедрения компетентностной модели образования социальных работников в вузах Казахстана, интеграции теории и практики через модель компетенций социальной работы, а также о подходах в подготовке студентов профиля «социальная работа».

В Нур-Султане с 28 по 30 сентября проходит III Международный форум социальных работников «Социальная работа как драйвер социально-экономической модернизации в Казахстане: кадровая политика и практика». Участниками форума стали более 600 представителей социальной сферы из регионов Казахстана, России, Таджикистана, Азербайджана, Германии и других стран.

Форум проводится в рамках совместного проекта Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане и Уполномоченного по правам человека при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Участники форума обсуждают приоритеты развития социальной работы в Казахстане, особенно в сфере защиты прав детей; предложения по продвижению социальной работы как академической дисциплины, профессии и практики для достижения целей устойчивого развития ООН (ЦУР).