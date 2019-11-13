Соцпроект Nur Otan: Одиноких пенсионеров и детей из детдомов «объединили» в одну семью

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Нуротановцы объединили одиноких пенсионеров и воспитанников детских домов в одну семью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии Года волонтера первичная партийная организация «Өрлеу» Жамбылской области запустила социальный проект «Жизнь как чудо», сообщает пресс-служба партии Nur Otan.

«Несколько раз в месяц малыши приходят в Дом престарелых. Мы вместе отмечаем праздники, детки устраивают утренники, ретро-дискотеки, проводятся тематические мероприятия, поэтические вечера. Например, недавно был выпущен поэтический сборник Александра Карпинского – слепого поэта, постояльца Центра оказания специальных социальных услуг №1. В издании книги принимала участие наша первичная партийная организация. Мы также устраиваем праздники для самих воспитанников детских домов, стараемся подарить главное - заботу и чувство радости», - отметила директор Института повышения квалификации педагогических работников Жамбылской области Гульшат Медетбекова.

Поддержка одиноких мам и многодетных семей, попавших в сложную ситуацию – один из приоритетов Nur Otan. Поэтому членами первичной партийной организации «Өрлеу» на постоянной основе ведется волонтерская работа, в том числе бесплатные тренинги для одиноких и многодетных матерей, детские мастер-классы.