Соцпроект для защиты интересов детей запустили Astana hub и ЮНИСЕФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) запустили лабораторию социальных инноваций «Social Innovation», ориентированных на интересы детей в КазахстанЕ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в Astana Hub, цель проекта - создать условия для поддержки и развития социальных инноваций, ориентированных на интересы детей в Республике Казахстан.

«Открытие лаборатории - один из правильных шагов в развитии социальных инноваций, социального предпринимательства. За небольшое время существования у нас есть проекты, ориентированные на социальные направления. Я уверен, что с помощью совместной работы с ЮНИСЕФ, проекты улучшат свои возможности реализоваться, могут получить хорошую экспертизу и масштабироваться по стране», - отметил в своем слове исполнительный директор технопарка «Astana Hub» Адлет Нургожин.

Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен рассказал об основной цели лаборатории - поддерживать и развивать социальные инновации в интересах детей в Казахстане.

«Мы работаем с нашими партнерами - международным технопарком «Astana Hub» и холдингом «Зерде», для того, чтобы найти цифровые инновации для детей. Сейчас время очень быстро меняется, и для детей очень много вызовов, поэтому есть много возможностей. В чем преимущество Astana Hub - это то, что на одной площадке можно собрать представителей госорганов, частного сектора, молодежь и инноваторов. ЮНИСЕФ на протяжении всего времени занимается продвижением инноваций в целях того, чтобы найти технологические решения для ребенка», - сказал журналистам представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен.

Он также проинформировал, как можно помочь детям через технологии или большие данные.

«К примеру, можем назвать случай, когда возникает эпидемия - Эбола или Зика, к счастью, эти болезни не распространены здесь. Однако такие вспышки передаются через контакты людей, поэтому важно отслеживать передвижение. Сейчас все находятся в Сети, поэтому с помощью мобильных технологий можно отследить перемещение людей, и таким образом принять превентивные меры, чтобы эпидемии, вирусы не распространялись», - отметил представитель ЮНИСЕФ.

На мероприятии молодые казахстанские стартаперы презентовали свои цифровые проекты касательно решения социальных проблем, в том числе детей.

В целом, лаборатория позволит партнерам инкубировать, разрабатывать и дорабатывать основанные на технологиях общедоступные продукты и услуги для детей с использованием больших данных, и применять искусственный интеллект, компьютерное обучение, технологии виртуальной и дополненной реальности, блокчейна и другие современные цифровые технологии.