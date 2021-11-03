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Соцпроект для детей с ограниченными возможностями стартовал в столице

3 Ноября 2021 11:10
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Соцпроект для детей с ограниченными возможностями стартовал в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центральном аппарате партии Nur Otan в Нур-Султане состоялась презентация социального проекта «Asyl äuen», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Целью проекта является создание условий для адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями через коррекцию эмоционально-волевой сферы, развития зрительного и слухового восприятия средствами музыкотерапии.

Проект реализуется ОО «Biz Birgemiz» и молодежным крылом Jas Otan. Также партнерами являются «Конгресс молодежи Казахстана», КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №1» акимата Нур-Султана и Казахский национальный университет искусств.

Руководитель ОО «Biz Birgemiz» Перизат Кайрат отметила, что такого рода проект внедряется в Казахстане впервые.

«За последние 10 лет данная терапия практикуется в Англии, США и Швейцарии. Учитывая их положительный опыт, мы решили запустить проект у нас в Казахстане и помочь особенным детям в реабилитации путем музыкотерапии. Музыкотерапия – это контролируемое использование музыки в лечении, а также оригинальный метод профилактики и лечения различных нарушений и расстройств», - сказала она.

По словам председателя Jas Otan Нуржана Жетписбаева, масштабная реализация проекта по всей стране планируется на следующий год.

«Как вам известно, «Biz Birgemiz» было создано на основе волонтерского движения, которое функционировало в период пандемии. Сейчас они продолжают свою работу. «Asyl äuen» - это уникальный социальный проект данного объединения. Первые приемы музыкальной терапии пройдут на следующей неделе в столице. Хочу отметить, что данный опыт будет применен во всех областях Казахстана в следующем году», - отметил председатель Jas Otan.

Проект будет проводиться в три основных этапа: выявление интересов детей и их уровня музыкального развития (диагностика, беседа с ребенком), определение реабилитационного потенциала; непосредственная реализация проекта, включающая в себя восприятие музыки, вокалотерапию, игру на детских музыкальных инструментах, ритмопластику; аналитический этап.

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#Нур-Султан   #Нур Отан   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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