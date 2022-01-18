Соцпредпринимательство: В Костанае дети с особенностями развития могут заниматься на спецтренажерах

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае детский фитнес-тренер Алла Липай углубилась в социальное предпринимательство и, выиграв грант, предоставляет специальные тренажеры для занятий детям с особенностями развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые в Костанайской области по инициативе Управления внутренней политики акимата Костанайской области запущен бизнес-инкубатор проектов социального предпринимательства.

«Бизнес-инкубатор по социальному предпринимательству - это площадка с равным доступом всех представителей гражданского и бизнес-сообщества, инициативных людей для обучения основам социального предпринимательства, демонстрации лучших бизнес-идей и проектов, направленных на решение потребностей местного сообщества»,- пояснили в ведомстве .

В течение трех месяцев 50 участников конкурса обучались основам открытия собственного дела. И в конце 2021 года в ОФ «Гражданский Альянс Казахстана «ГрИн» прошла защита бизнес-идей.

На суд конкурсной комиссии были представлены такие идеи, как производство обучающих пособий из фетра для детей, создание интернет-портала дистанционного обучения социальных работников, адаптивные спортивные секции для детей с особенными потребностями и другие.

Алла Липай одна из тех, кто по долгу службы не первый год работает с особенными детьми. И год назад женщина, услышав про бизнес-инкубатор и возможность получить грант в в направлении социального предпринимательства, решила участвовать.

«Это был бизнес-инкубатор, где мы обучались социальному инкубаторству. Писали бизнес-план, защищали его. В итоге выиграла грант на сумму 1,3 млн тенге. Эти средства и направили на закуп специализированных тренажеров для детей с особенностями в развитии», - делится А. Липай.

Теперь, после закупа тренажеров, заниматься в группе могут до 50 детей. Сначала родители приводят детей, производится первичный осмотр и разрабатывается комплекс упражнений. Работа проводится совместно с врачами- ортопедами, детскими психологами.

Участие в таких проектах, как отмечает А. Липай, очень хорошая помощь для предпринимателей, развивающих социальное направление. Важно это и для родителей особенных детей, ведь самостоятельно приобрести такие тренажеры - весьма накладно. А теперь такие кружки доступны и для костанайских детей.



