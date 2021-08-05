Соцпособие в 50 тысяч предлагают казахстанцам мошенники
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях снова появились аккаунты, в которых обещают казахстанцам оформить соцпособие в размере 50 тысяч тенге. Заявителя просят за услугу перечислить на банковский счет 3120 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.
Страницы с подобными объявлениями создаются регулярно и отличаются друг от друга незначительно.
Каждый раз пользователям «гарантируют на 100%» выплату соцпособия в размере 50 тысяч тенге. Ссылка ведет в Telegram-bot, в нем заявителя просят перевести 3120 тенге на карточный счет в банке. Это якобы оплата услуги.
В Министерстве труда и социальной защиты населения уже опровергали информацию о проведении выплат.
«Информация о необходимости осуществления платежа в размере 3120 тенге якобы за услуги по назначению социальной помощи в размере 50 тысяч тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что в Казахстане нет пособий и социальных выплат, назначение которых «привязано» к обязательному перечислению каких-либо платежей», — говорится в официальном сообщении ведомства.
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