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Соцпособие в 50 тысяч предлагают казахстанцам мошенники

5 Августа 2021 14:39
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Соцпособие в 50 тысяч предлагают казахстанцам мошенники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях снова появились аккаунты, в которых обещают казахстанцам оформить соцпособие в размере 50 тысяч тенге. Заявителя просят за услугу перечислить на банковский счет 3120 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

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Страницы с подобными объявлениями создаются регулярно и отличаются друг от друга незначительно.

Каждый раз пользователям «гарантируют на 100%» выплату соцпособия в размере 50 тысяч тенге. Ссылка ведет в Telegram-bot, в нем заявителя просят перевести 3120 тенге на карточный счет в банке. Это якобы оплата услуги.

В Министерстве труда и социальной защиты населения уже опровергали информацию о проведении выплат.

«Информация о необходимости осуществления платежа в размере 3120 тенге якобы за услуги по назначению социальной помощи в размере 50 тысяч тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что в Казахстане нет пособий и социальных выплат, назначение которых «привязано» к обязательному перечислению каких-либо платежей», — говорится в официальном сообщении ведомства.


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#Социальная поддержка   #Мошенничество  
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