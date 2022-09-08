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Соцпомощь выросла в Атырауской области для приравненных к ветеранам ВОВ

Автор:  
Виктор Сутягин
8 Сентября 2022, 21:33
Соцпомощь выросла в Атырауской области для приравненных к ветеранам ВОВ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области увеличился размер социальной помощи для лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Размер единовременной помощи, назначаемой ежегодно 1 073 атырауским ветеранам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, вырос до 150 тысяч тенге, размер ежемесячного пособия по оплате коммунальных услуг – до 35 тысяч тенге.
До этого им ежегодно из местного бюджета выплачивалась единовременная социальная помощь в размере 100 тысяч тенге. Добавлено также 20 тысяч тенге к их пособию на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг»,- сообщила руководитель отдела областного управления координации занятости и социальных программ Куралай Тлеумагамбетова.
В Атырауской области пять групп из 1 073 человек, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны. Это – 451 участник Афганской войны, 324 участника боевых действий на таджикско-афганской границе, три участника международной миротворческой операции в Ираке, 106 участников урегулирования межнационального конфликта в Нагорном Карабахе, 189 ветеранов ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.


Атырауская область   Общество   Соцвыплаты  
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