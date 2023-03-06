Соцпомощь выплатят нуждающимся жителям столицы в честь Международного женского дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного женского дня 8 марта около 30 тысяч многодетных матерей, семей, малообеспеченных жителей столицы получат единовременную социальную выплату, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Согласно решению маслихата города Астаны в честь Международного женского дня будет оказана единовременная социальная помощь около 30 тысячам многодетных семей, многодетных матерей, в том числе малообеспеченным в размере 2,5 МРП (8 625 тенге), зарегистрированным и постоянно проживающим в столице.

Выплата производится на основании списков филиала по городу Астане «Межведомственный расчетный центр социальных выплат», некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан».