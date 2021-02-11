Соцподдержка ветеранов дипломатической службы: законопроект вернули в Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О дипломатической службе Республики Казахстан», одобренный Мажилисом Парламента РК, рассмотрели в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя законопроект, заместитель Премьер-Министра РК, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди отметил, что в целях повышения социальной защиты казахстанских дипломатов и совершенствования деятельности органов дипломатической службы, законопроектом предусматривается внесение следующих изменений и дополнений: предлагается закрепить в Законе о дипломатической службе соответствующее понятие, как «ветеран дипломатической службы Республики Казахстан».

«Ветеранам дипломатической службы, занимавшим должность Чрезвычайного и Полномочного Посла или Постоянного (Полномочного) представителя при международных организациях, либо имеющим дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, ежемесячно будет выплачиваться денежная выплата в порядке и размерах, определяемых Правительством. Выделение бюджетных средств для осуществления таких выплат одобрено Республиканской бюджетной комиссией», - сказал в ходе пленарного заседания Сената Мухтар Тлеуберди.

В целях проведения фундаментальных и научно-прикладных исследований в сфере мировой политики и экономики, предлагается включить в систему органов дипломатической службы научные заведения.

«Мы убеждены в том, что предлагаемые нововведения повысят статус Института внешнеполитических исследований, подведомственного Министерству иностранных дел, и позволят закрепить основные направления его деятельности. Также предлагается ввести понятие «дипломатическая почта» и наделить Правительство, МИД и другие государственные органы функциями по планированию, комплектованию, оформлению и обеспечению доставки дипломатической почты», - отметил М. Тлеуберди.

Также законопроектом предлагается закрепить правовое положение Представительства МИД в городе Алматы на законодательном уровне для определения его юридического статуса и повышения значимости в глазах диппредставительств иностранных государств и международных организаций.

Следует отметить, что в Алматы на сегодня действует порядка 100 представительств иностранных государств и международных организаций, взаимодействие с которыми возложено на наше Представительство в городе Алматы.

Кроме того, учитывая специфику работы загранучреждений, предусмотрены изменения в систематизации вопросов, связанных с финансовой дисциплиной и хозяйственной деятельностью загранучреждений.

«Законопроектом также предусмотрено устранение имеющихся правовых пробелов, что позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу. В свете обозначенных задач по реализации новой Концепции внешней политики Казахстана на 2020-2030 гг. и модернизации системы государственного аппарата мы намерены и впредь совершенствовать и повышать эффективность деятельности внешнеполитического ведомства нашей страны», - отметил М. Тлеуберди.

В ходе пленарного заседания поправки к законопроекту, внесенные Сенатом, направили в Мажилис.