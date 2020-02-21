Соцпакеты детям начали выдавать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинская область стала одной из первых в стране, где начали выдавать гарантированные соцпакеты для детей из малообеспеченных семей. Помощь уже получили 308 детей из 232 семей в Приозерске, Балхаше, в Бухар-Жырауском, Актогайском районах, предает корреспондент МИА «Казинформ».

Планируется, что до конца февраля соцнаборы от государства за январь вручат 3 900 детям от 1 до 6 лет. Их будут выдавать только тем семьям, которые получают адресную социальную помощь.

Гарантированный социальный пакет - это регулярная помощь детям дошкольного возраста, бесплатное горячее питание для всех школьников, обеспечение их учебными принадлежностями и формой, оплата медицинской, в том числе стоматологической помощи, возмещение затрат на проезд в общественном транспорте.

Продуктовый набор будет отличаться по своему составу в зависимости от возрастной категории детей: от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет. Но содержимое соцпакета одинаковое, вне зависимости от региона.

Детей дошкольного возраста обеспечат продуктами питания и товарами бытовой химии.

Состав продуктовой корзины разработали по рекомендациям Министерства здравоохранения. Ее будут выдавать раз в месяц, на период назначения АСП.

Наборы не предназначены обеспечивать дневной рацион питания ребёнка, их цель - компенсировать возможную нехватку витаминов в подрастающем организме.

Кроме того, раз в квартал на каждого ребёнка (в возрасте от 1 года до 6 лет) из малообеспеченных семей будет предоставляться набор гигиенических средств.

Если в семье четыре ребёнка, то им положено четыре продуктовых набора и столько же гигиенических.

Каждый регион организует работу по выдаче соцпакетов путем доставки до получателя либо через специальные пункты.

Гарантированный соцпакет для детей от 6 до 18 лет состоит из четырех частей: горячее питание в школах, школьная форма, обеспечение школьными принадлежностями и возмещение 50% проезда в городском транспорте.

Школьной формой и канцелярскими товарами детей будут обеспечивать раз в год. Это могут быть сертификаты на их покупку, которые планируют выдавать в августе, перед началом учебного года.Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученному в Послании народу Казахстана от 2 сентября, был скорректирован механизм назначения АСП в целях обеспечения её прозрачности, справедливости и мотивации к труду. Новые меры государственной помощи реализуются с 1 января 2020 года в комплексе и включают в себя: новое госпособие для многодетных семей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет; модернизированную адресную социальную помощь, гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей.