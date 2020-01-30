Соцпакет по японскому методу внедрят для госслужащих в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедряется факторно-балльная шкала оплаты труда госслужащих. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Марат Дауешов в ходе презентации проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Агентстве функционирует целый департамент, который следит за соблюдением законодательства о государственной службе. Соцпакет – как мы знаем, на заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал о том, что необходимо внедрять социальный пакет для государственных служащих по японскому методу. В настоящее время два сотрудника Агентства, это директор департамента и начальник управления, находятся в Японии, изучают этот опыт. Мы будем его внедрять, если Президент дал такое поручение», – сказал М.Дауешов, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, социальным пакетом для японских госслужащих предусмотрено, в частности, что при выходе на пенсию госслужащий может претендовать на пенсию, равнозначную его последней заработной плате.

Также М. Дауешов сообщил, что с 2018 по 2019 год реализуется пилотный проект в русле шагов 5 и 6 Плана нации о внедрении факторно-балльной шкалы оплаты труда госслужащих. Планируется этот проект продолжить и в текущем году. В настоящее время пилотный проект реализуется в семи государственных органах: Агентстве по делам госслужбы, Министерстве юстиции, Агентстве по противодействию коррупции и в аппаратах акимов Мангыстауской области, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Пилотный проект дает положительные результаты. Значительно сократилась сменяемость в этих госорганах, увеличился конкурс на замещение должностей, улучшился качественный состав госслужащих.

Напомним, шаги 5 и 6 Плана нации «100 конкрентных шагов по реализации Пяти институциональных реформ» предусматривают повышение оплаты труда государственных служащих в зависимости от результатов деятельности. При этом для госслужащих результатом деятельности является выполнение годовых индивидуальных планов.