Соцобязательства недропользователей при приросте запасов месторождения предлагают ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят ввести социальные обязательства недропользователей при обнаружении существенного прироста запасов месторождения. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Унжакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, с 1 января 2019 года Налоговым кодексом Республики Казахстан отменена оплата бонуса коммерческого обнаружения в размере 1%. И в настоящее время при приросте запасов недропользователь не производит выплаты, которые ранее использовались на социальные нужды региона. Поэтому мы считаем справедливым введение социальных обязательств при обнаружении существенного прироста запасов месторождения», - сказала Ирина Унжакова, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам добычи урана» на пленарном заседании Сената.

Второй блок поправок, по ее словам, направлен на совершенствование положений о проектных документах в области добычи урана.

Во-первых, нормы законопроекта упорядочивают процесс внесения изменений или дополнений к утвержденным проектным документам.

В частности, вносятся поправки в статью 182 относительно замены индикатора «физические показатели» на «объемы добычи» урана, как это было в Кодексе 2010 года. То есть изменение такого физического показателя, как давление в скважинной трубе, не должно создавать бюрократическую нагрузку на недропользователя по внесению изменений и дополнений к утвержденным проектам.

Во-вторых, в этой же статье предлагается расширить перечень базовых проектных документов. Сейчас он включает в себя проекты разработки месторождений урана и проекты его опытно-промышленной добычи.

Предлагается дополнить его проектом ликвидации последствий добычи урана, который должен содержать мероприятия по ликвидации всех технологических объектов.

«Хочу отметить, что такая практика существует, но в проекте закона ей придаётся обязательный правовой статус в связи с тем, что это напрямую связано с обеспечением радиационной безопасности и для населения, и для окружающей среды», - пояснила Ирина Унжакова.