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Соцобъекты в СКО ремонтировали нелегалы

Автор:  
Олеся Жуковень
26 Июня 2023, 13:41
Соцобъекты в СКО ремонтировали нелегалы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области нелегалы занимались ремонтом медучреждения и школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным полиции региона, в Есильском районе работала бригада из шести граждан Узбекистана, не имеющих разрешение на трудоустройство. Они занимались ремонтом медучреждения. Такие же нелегалы - 10 жителей Таджикистана – ремонтировали школу в районе Шал акына.

Полицейские собрали материалы об административном правонарушении. Подрядчиков, которые использовали иностранную рабочую силу в обход закона, тоже наказали.

«Всего за семь дней в области за нарушения правил пребывания в РК понесли ответственность 212 иностранцев. 80 казахстанцев - за то, что не уведомили органы в трехдневный срок о пребывании у них гостей из-за рубежа либо не приняли мер по своевременному выезду иностранцев с истекшим сроком пребывания. За незаконное привлечение иностранной рабочей силы привлекли к ответственности 15 работодателей», — сообщил начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.


Северо-Казахстанская область   МВД РК   мигранты   нелегалы   школа  
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