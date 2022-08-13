13 Августа 2022 20:12

Соцобьекты и дороги на 11 млрд тенге построят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Свыше 11 млрд тенге выделено на строительство новых социальных объектов и дорог по проекту «Ауыл – Ел бесігі» в Атырауской области в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время рабочей поездки в Атыраускую область вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков побывал в населенных пунктах, где реализуется проект «Ауыл – Ел бесігі» и принял участие в совещании по вопросам дальнейшего развития города Кульсары.

В текущем году на реализацию 41 проекта в 30 селах Атырауской области было выделено 11,2 млрд тенге.

Как отметил вице-министр, за последние 10 лет на развитие инфраструктуры города Кульсары выделено около 10 млрд тенге. Однако, по его словам, ряд проблем здесь остаются нерешенными.

«В целом, выделяется достаточно средств на улучшение инфраструктуры и это позволило снять самые острые проблемы города. Но остаются проблемы с водоснабжением и дорогами. Кроме того, есть отрицательные тенденции на рынке труда и в развитии МСБ, снижение численности занятых в городе, а также спад объемов строительных работ», - сказал Бауыржан Омарбеков.

Аким Жылыойского района Жумабек Каражанов сообщил, что в городе запланирована реализация проектов по строительству поликлиник, детских садов, школ, жилых домов, водопроводов и дорог.

Вице-министр принял участие в совещании, посвященном реализации комплексного плана социально-экономического развития Атырауской области. По итогам встречи местным властям были даны рекомендации по качественному исполнению мероприятий, запланированных на 2022 год.

Бауыржан Омарбеков ознакомился с ходом строительства газохимического комплекса, расположенного на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». Ежегодно здесь планируют выпускать до 500 тыс. тонн полиэтилена и полипропилена. С момента создания СЭЗ привлечено 1,1 трлн тенге инвестиций, постоянными рабочими местами обеспечены свыше тысячи человек.