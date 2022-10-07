Соцобъекты Алматы готовы к отопительному сезону на 100%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Готовность к отопительному зимнему периоду объектов образования, здравоохранения и жилищного фонда города Алматы составляет 100%. Об этом заявили в акимате мегаполиса, передает МИА «Казинформ».

«Подготовку к предстоящему отопительному сезону коммунальные службы начали в мае текущего года, работы велись согласно утвержденному графику. Подготовлены 413 объектов образования, 129 объектов здравоохранения и 8 476 объектов жилого фонда. На котельных ТОО «АлматыТеплоКоммунЭнерго» запас угля и мазута составляет 100%. На энергоисточниках АО «АлЭС» (ТЭЦ-1,2, ЗТК) запас угля составляет 118% и мазута 118%», - сообщили в пресс-службе акимата.

По информации ведомства, также были выполнены текущие и плановые работы, в том числе по реконструкции существующих сетей с целью снижения износа.

«Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, тепло в городе подается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток. В первую очередь к отоплению будут подключены здания здравоохранения, образования и иные социальные объекты. Далее тепло поступит в многоквартирные жилые дома», - пояснили в акимате.