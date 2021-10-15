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    11:44, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Социологи внесли важный вклад в развитие Казахстана – спикер Сената

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил о важной роли социологов в становлении Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Интенсивные политические и социально-экономические преобразования привели к трансформации системы ценностей. И, безусловно, важнейшей ценностью, вокруг которой консолидируется казахстанское общество, является Независимость страны», - сказал Маулен Ашимбаев на VII Конгрессе социологов Казахстана.

    По его словам, все эти изменения в нашем обществе являются предметом исследования общественных наук, прежде всего, социологии.

    «На протяжении трех десятилетий социологические исследования сопровождали все ключевые общественно-политические, социально-экономические, культурно-гуманитарные преобразования в нашей стране», - отметил спикер Сената.

    «Мы можем с полным основанием сказать, что социологи внесли важный вклад в развитие Казахстана. Становление отечественной школы социологии хронологически совпало с первыми годами независимости. С тех пор казахстанская социологическая наука прошла большой путь», - заключил М. Ашимбаев.

    Теги:
    Сенат Маулен Ашимбаев Парламент Общество
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