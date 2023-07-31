Социнспекторы провели 50 проверок в регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С вступлением в силу Социального кодекса РК 1 июля в стране внедрен институт государственных инспекторов социальной защиты, в компетенцию которых входит осуществление контроля над соблюдением законодательства в области соцзащиты лиц с инвалидностью, предоставления специальных социальных услуг и социального обеспечения. В течение месяца социнспекторами проведено 53 проверки, из них 40 внеплановых и 13 в рамках профилактического контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Государственным контролем были охвачены: 12 школ, 6 районных отделов местных исполнительных органов и областных управлений местных исполнительных органов, 6 акиматов, 5 магазинов, 3 торговых центра, 3 медико-социальных учреждения, 2 больницы, 2 отделения банков, 2 отделения Казпочты, 1 фитнес-клуб, 1 санаторий, 1 университет и др.

По данным ведомства, департаментом Комитета труда и социальной защиты по Кызылординской области проведен профилактический контроль над деятельностью Шиелийского районного отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния, по результатам которого выявлены факты несвоевременного обеспечения протезно-ортопедической помощью 7 детей с инвалидностью.

Руководителю отдела по указанным фактам выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В результате профилактических мер контроля были защищены права 7 детей с инвалидностью.

Департаментом Комитета труда и социальной защиты по Восточно-Казахстанской области на основании жалобы проведена внеплановая проверка здания, где располагается Коллегия адвокатов Восточно-Казахстанской области. В результате выявлены следующие нарушения: отсутствие пандуса, тактильных направляющих и специальных указателей для лиц с инвалидностью.

По результатам проверки руководителю Коллегии адвокатов ВКО выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложен административный штраф.

Вместе с тем до введения института госсоцинспекторов территориальными департаментами Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК за 1 полугодие 2023 года проведено 750 проверок, выдано 533 предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 233 штрафа на сумму более 44 млн тенге.

Введение с 1 июля социальных инспекторов позволит не только своевременно защищать права социально-уязвимых категорий населения, но и будет способствовать повышению качества жизни лиц с инвалидностью.