Социальный закон в действии, откровенный разговор Президента с членами АНК, Справедливый Казахстан – обор недели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе с 24 по 30 апреля 2023 года Правительство Казахстана приступило к реализации поручений Главы государства по вопросам социально-экономического развития страны. Последняя неделя апреля прошла в Казахстане под знаком социальной защиты, укрепления мира и согласия казахстанцев. Более подробно об этом – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Планы министерств по социальной поддержке казахстанцев

19 апреля Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел большое совещание с руководителями министерств по выполнению поручений Президента страны в социально-экономической сфере.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что основной акцент для обеспечения роста ВВП на уровне 6% будет сделан на активизации развития горнодобывающего сектора, включая реализацию крупных нефтегазовых проектов, обрабатывающей промышленности, АПК, МСБ и сектора услуг. Будут приняты меры по снижению дефицита бюджета, стабилизации госдолга и сокращению трансфертов из Нацфонда. Особое внимание будет уделено стабилизации цен на продовольственные товары за счет насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией.

Фото: primeminister.kz

Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что основной упор в этой работе делается на анализ цепочек ценообразования от производства до реализации для выявления и исключения непродуктивных посредников.

В своем докладе министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что после комплексной модернизации Экибастузского энергоузла будет введено порядка 3 ГВт новой генерации. В целом же для покрытия растущей потребности экономики в электроэнергии, до 2035 года будет введено 17,3 ГВт новых мощностей. Министр также отметил увеличение совокупных запасов дизельного топлива до 370 тысяч тонн, чего достаточно для покрытия 21-суточной потребности страны.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Азамат Бейспеков доложил, что до 2029 года в республике планируется ввести в эксплуатацию свыше 800 инвестиционных проектов на общую сумму более 33 трлн тенге с созданием порядка 147 тысяч рабочих мест. Это проекты в отраслях машиностроения, строительной индустрии, легкой промышленности и металлургии.

По его словам, средний износ коммунальных сетей по стране сегодня составляет 51%. За счет разных источников финансирования к 2029 году износ коммунальных сетей планируется снизить до 40%. И до конца 2025 года страновой показатель обеспеченности водоснабжением достигнет до 100%.

Как сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, в настоящее время прорабатывается вопрос вовлечения «Продкорпорации» в качестве поверенного агента в процесс реализации «оборотной схемы», что позволит повысить эффективность механизмов стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары.

С докладами по реализации поручений Главы государства в курируемых отраслях также выступили министры экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, труда и социальной защиты населения – Тамара Дуйсенова, здравоохранения – Ажар Гиният, просвещения – Гани Бейсембаев и заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров.

«Глава государства определил перед Правительством и акиматами основные цели и задачи в социально-экономической сфере. Для их эффективного решения мы должны реализовать ряд реформ. Итогом должно стать значительное повышение качества жизни граждан путем увеличения доходов, создания комфортных условий жизни, обеспечения безопасности и расширения возможностей для всестороннего развития. Для реализации всех преобразований необходимо активно развивать сильную рыночную экономику, в том числе за счет новых дополнительных источников роста. В текущих условиях мы должны показать реальные результаты, общество ждет от нас конкретных и действенных мер», — сказал в заключение совещания Алихан Смаилов.

В завершение рабочей недели в Правительстве обсудили меры по укреплению продовольственной безопасности Казахстана.

Интернета нет: кто виноват?

Прошедшая неделя характеризовалась активной работой Правительства, и журналисты МИА «Казинформ» подготовили десятки актуальных материалов с руководителями министерств. Одним из проблемных по-прежнему остается вопрос плохого качества и недоступности интернета в городах и селах страны. Как отметил глава Кабмина, «с начала текущего года в Правительство поступило почти 5 тысяч жалоб от граждан по вопросам связи и информатизации. Людей уже не устраивает просто наличие связи и интернета, необходимы качественная связь и скоростной интернет».

Алихан Смаилов напомнил, что Правительством был разработан национальный проект «Доступный Интернет», основная цель которого обеспечение населения и субъектов предпринимательства высокоскоростным доступом к сети интернет не менее 100 Мбит/с. Волоконно-оптическими линиями связи должно быть охвачено порядка 3 тысяч сел. А к 2027 году 75% городов республиканского значения и 60% областных центров будет обеспечено технологией 5G. Приоритетной задачей остается увеличение транзитного потенциала сетей с уровнем передачи данных до 4-6 терабит/с. На эти цели Нацпроекта из бюджета в течение 5 лет планируется выделить порядка 560 млрд тенге.

«Вызывает непонимание, почему обслуживание мобильного интернета не входит в обязательства операторов связи согласно разрешительным документам?» - задался вопросом Премьер-Министр.

По следам этих запросов населения министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин дал интервью телеканалу Jibek Joly. «Операторы отчитывались, что есть связь там, где ее нет», - рассказал министр.

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Здесь надо отметить, что АО «Республиканский центр космической связи» через космическую систему «Kazsat» в составе двух спутников полностью и бесперебойно предоставляет транспондерную емкость операторам связи Казахстана. И доставка услуг связи, их качество – это забота и обязанность операторов, у которых, как стало известно, нет соответствующей наземной инфраструктуры.

Штрафы операторам за некачественный интернет – это одна из мер. Министр Мусин привел данные о повышении штрафных санкций в 2021 году. По словам министра, было произведено более тысячи выездов и зафиксирован штраф на сумму 1,7 млрд тенге. «Ранее штрафы были низкие, а операторы связи вообще не обращали внимания на качество. По поручению Премьер-Министра мы еще больше ужесточим контроль, а штрафы могут достигать 3-5 млрд тенге. Им, конечно, лучше бы эту сумму вкладывать в инфраструктуру», - отметил руководитель МЦРИАП РК.

Казахстан-Чехия: итоги бизнес форума в Астане

Анализ социально экономической ситуации в стране также прозвучал и на казахстанско-чешском бизнес форуме, который прошел в Астане 25 апреля 2023 года.

В своем приветствии к участникам форума Премьер-Министр РК Алихан отметил, что Чешская Республика является одним из ключевых партнеров в ЕС. Товарооборот между странами растет, и за последний год увеличился на 67%. Чешские компании инвестировали около $270 млн в экономику РК. За годы независимости в Казахстан было привлечено 410 млрд долларов инвестиций. Стратегическая цель - привлечь до 2029 года еще 150 млрд долларов инвестиций, сообщил А. Смаилов на форуме.

Перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-чешского сотрудничества обсудили главы правительств Казахстана и Чехии. Алихан Смаилов и Петр Фиала обсудили актуальные вопросы и возможности взаимодействия в сферах торговли, промышленности, энергетики, транспорта, логистики, финансов, сельского хозяйства, цифровизации, образования, туризма.

По итогам казахстанско-чешского бизнес-форума в Астане были подписаны соглашения на 230 млн евро.

Откровенный разговор Президента на Ассамблее народа Казахстана

26 апреля 2023 года в Астане состоялась ХХХІІ сессия Ассамблеи народа

Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Тема сессии – «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие». В мероприятии приняли участие более 150 членов АНК, а также Премьер-Министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных Президенту, члены Правительства, акимы Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.

Более двадцати материалов подготовили корреспонденты МИА «Казинформ» о двухдневной работе АНК.

Как отметил Президент, Ассамблея народа Казахстана сыграла важную роль в политической модернизации страны и укреплении общенационального единства. Этот уникальный институт обрел новые инструменты парламентского представительства, что полностью соответствует передовой международной практике.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Полномочными представителями идей мира и согласия» – так назвал Президент членов АНК. «Вы всегда показываете пример рассудительности и дальновидности при обсуждении такой чувствительной темы, как межэтнические и межконфессиональные отношения. Следуя этому подходу, мы можем противостоять любым попыткам внести раздор в наше общество», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам сессии АНК.

По мнению Президента, в Казахстане за годы независимости сформировалась новая общенациональная идентичность. В чем она проявляется и какие ее символы? Наш бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг. Паспорт дает человеку полный объем прав и обязанностей, связанных с гражданством Республики Казахстан, вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса.

Очень важный и откровенный разговор состоялся на сессии АНК. Президент дал жесткую оценку провокаторам, которые пытаются посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа. «Поэтому мы, будучи ответственными гражданами, должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жесткими, быть, в конечном счете, справедливыми», - отметил Президент.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о важности изучения государственного языка всеми гражданами страны.

«Нужно предпринять системные шаги для развития поликультурной среды и овладения государственным языком всеми гражданами. Общенациональная гражданская идентичность не отвергает этнические особенности, она нацелена на формирование фундамента новой модели гражданского общества», - сказал Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК, назвав эту задачу исторической.

Подготовить до конца текущего года анализ текущего состояния процесса строительства нации с соответствующими актуальными рекомендациями – такое поручение дал Правительству Президент на сессии АНК.

Наградив ряд казахстанцев за заслуги в укреплении мира между народами, Глава государства предложил утвердить новую государственную награду.

Орден Ассамблеи народа Казахстана «За плодотворный труд во имя укрепления единства нации» будет вручаться гражданам, которые конкретными делами способствуют укреплению гармонии и согласия на нашей земле. Также по предложению Президента Казахстана будут учреждены две премии Ассамблеи народа Казахстана. Первая – за лучшие работы в области литературы и журналистики.

Полный текст выступления Главы государства на XXXII сессии Ас самблеи народа Казахстана можно прочесть здесь.

Справедливый Казахстан: по следам кровавого января

Среди самых читаемых новостей недели были сообщения о судебном приговоре экс-председателю КНБ РК Кариму Масимову и задержании беглого генерала Серика Кудебаева.

Бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, были взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.

24 апреля 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова, а также экс-заместителей председателя КНБ РК Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. в их присутствии.

Фото: astana.sud.kz

Решением суда Кариму Масимову окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Садыкулову назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Ергожин решением суда лишен свободы на 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Осипова осудили на три года лишения свободы.

В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов США.

27 апреля 2023 года, по информации Генеральной прокуратуры РК, появилось сообщение, что экс-начальник Департамента полиции Алматинской области Кудебаев С.М. задержан и водворен в изолятор временного содержания. По информации пресс-службы, Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан. Он обвинялся в превышении власти и должностных полномочий, совершении пыток во время событий, имевших место в январе 2022 года.

Кадр из видео

Корреспонденты МИА «Казинформ» подготовили несколько материалов с подробностями по этой теме. Экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева осудили на 10 лет, приговор озвучил председатель Талдыкорганского городского суда Абдилла Умбетай.Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде. Также приговор прокомментировала и Генеральная прокуратура РK.

Преддверие майских праздников

В последнюю субботу апреля, в преддверии первомайских праздников в Астане состоялся городской субботник. Глава государства, принявший участие в посадке деревьев, пообщался со студентами и волонтёрами.

В этот же день Президент ознакомился с планом дальнейшего благоустройства и озеленения столицы и посетил телеканал Жибек жолы.

Прошедшая трудовая неделя в Казахстане была по настоящему жаркой. Во всех регионах страны стояла очень теплая, солнечная погода. И, несмотря на то, что в ближайшие дни ожидается похолодание и даже заморозки в Астане и семи областях, природа взяла окончательный и бесповоротный курс на настоящую весну. Уже во второй половине следующей недели тепло вернется.

Впереди казахстанцев ждут достаточно длительные майские праздники в честь Дня единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы. А у Президента страны будет насыщенная рабочая неделя – его пресс-служба опубликовала анонс предстоящих мероприятий с участием Главы государства.