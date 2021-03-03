Социальный статус семьи будут автоматически определять в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют автоматически выявлять находящиеся в сложной ситуации семьи. Об этом заявил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы работаем над созданием Цифровой карты семьи. Проект направлен на автоматическое выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данные будут формироваться на основе интегрированных систем государственных органов по различным направлениям, таким как образование, экономические условия, здоровье, а также жилищные и социальные условия. Это позволит оказывать гражданам проактивно комплексные меры поддержки из различных сфер, не дожидаясь их обращения в инстанции, а также производить прогноз ухудшения социального состояния семьи через доступные индикаторы», – сказал Ербол Оспанов на брифинге в СЦК.

Вице-министр также проинформировал о совершенствовании работы портала Электронной биржи труда (далее – ЭБТ). Этот ресурс был запущен в 2018 году и аккумулировал вакансии, поступающие от работодателей, государственных центров занятости и частных агентств занятости, онлайн-площадок, а также резюме физических лиц. На портале работают 203 центра занятости, 54 частных агентства по трудоустройству, 4 онлайн платформы.

«В 2020 году через ЭБТ было трудоустроено более 532 тысяч человек, из которых 319 тысяч на постоянные рабочие места и 213 тысяч на временную работу. С начала текущего года с помощью ЭБТ нашли работу 101 тысяча человек», – заключил он.