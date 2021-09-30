Социальный работник - профессия лидеров, считают эксперты профильного альянса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане необходимо расширить возможности образования социальных работников и сформировать пул наработанных национальных практик социальной работы, уверены участники III Международного форума социальных работников «Социальная работа как драйвер социально-экономической модернизации в Казахстане: кадровая политика и практика», передает МИА «Казинформ».

По словам исполнительного директора Национального Альянса профессиональных социальных работников Казахстана Динары Есимовой, социальная работа - профессия лидеров, имеющих право влиять на политику, и принимать грамотные решения.

Главная цель форума, по мнению Есимовой, информировать и поддержать социальных работников в Казахстане, а также доказать необходимость развивать собственные национальные и региональные практики социальной работы, «которые могут быть более устойчивые, чем зарубежные технологии».

«Решение проблемы «здесь и сейчас» - это говорит о том, что проблему можно решить, но, в целом, ситуация может не измениться, но мы хотим, чтобы успех был не временным. Работник не только должен быть помощником, но и лидером и влиять на качественные решения», - поделилась она.

В своем выступлении Есимова привела опыт других стран по повышению статуса социального работника и озвучила свое видение дальнейшего развития профессии. В частности, указала на необходимость организации непрерывного образования социальных работников.

«Очень много говорится о том, что мы не институциализировали профессию «социальный работник», пока мы не являемся факультетом и кафедрой. Но теперь, когда мы пришли на какой-то уровень, мы хотим встретится с теми, кто принимает решения, и обсудить, что есть такая профессия, которая может улучшить социально-экономическую ситуацию в стране», - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что в настоящее время отсутствует системность в организации образования по социальной работе. Вместе с этим, по ее мнению, сейчас для обучения социальных работников созданы все условия. В Казахстане данной профессии обучают 12 высших учебных заведений.

«В прошлом году в рамках текущих проектов ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН - прим.автора) мы провели трехнедельные курсы для вузов страны, которые ведут подготовку студентов по социальной работе, для медицинских вузов, которые ведут обучение медработников, в колледжах и так далее», - пояснила Есимова.

В целом, она подчеркнула, что данную работу следует развивать, и для этого есть все предпосылки. В Национальном альянсе профессиональных социальных работников Казахстана планируют сформировать пул экспертов по социальной работе. Она уверена, что в стране необходимо постепенное «эволюционное» обновление трудовых ресурсов в социальной сфере.

«Мягко, чтобы человек внутренне сам хотел свою практику поменять», - пояснила эксперт.

О доказательной практике в социальной работе рассказала директор Центра изучения глобального здоровья в Центральной Азии при Колумбийском Университете Асель Терликбаева. По ее словам, исследования в социальной работе помогают не только определять наиболее эффективные интервенции, но и оценить наилучшие пути их внедрения.

«Разработка новых знаний, политик и программ часто бывают результатом исследований», - подчеркнула она.

Особое внимание на форуме участники уделили работе социальных педагогов с детьми. Руководитель программ ЮНИСЕФ по вопросам образования Татьяна Адерихина представила результаты программы профилактики непосещения детьми школы с использованием технологии кейс-менеджмента. Инициатива проекта появилась в 2018 году. Так, группы систем раннего предупреждения были сформированы в трех городских и одной сельской школе в двух регионах Казахстана. Перед специалистам стояли задачи по выявлению учащихся с риском отчисления или низкой успеваемостью в школе.

«Благодаря своевременному выявлению учеников, которые с наибольшей вероятностью находятся в зоне риска, появляется не только шанс их раннего охвата, но и оказания наиболее подходящей поддержки и вмешательств для продолжения их обучения в школе», - объяснила Татьяна Адерихина.

Группе предстояло поддерживать учащихся для продолжения обучения в школе/повышения успеваемости посредством проведения ряда вмешательств, отвечающих индивидуальным потребностям, а также сформировать общешкольный подход с привлечением команды сотрудников школы.

В настоящее время такие группы действуют в восьми школах, с детьми из групп риска проводится соответствующая работа.

«В этом году мы подвели итоги этой долгосрочной работы. Сама система раннего предупреждения (СРП - прим.автора) направлена прежде всего на выявление случаев непосещения и реагирование. (...) Были использованы показатели по успеваемости, посещаемости, вовлеченности ребенка в учебных процесс, чтобы аргументировать и оценить степень риска, потому что они являются частью оценки потребностей, проводимой соцработником. Задача перед командой школы была в том, чтобы было хорошее планирование действий в поддержку ребенка, вовремя среагировать, не допустить ошибок, которые могут сказаться на будущем ребенка и его достижениях в обучении», - пояснила Адерихина.

О возможностях социальных работников в первичной медико-санитарной помощи рассказала эксперт из Кызылорды Сандугаш Исмагулова. О своей работе социальный работник городской поликлиники рассказала на примере.

«Семья воспитывает ребенка в возрасте 1,2 месяца, родители ребенка - мама - 31 год, папа - 42 года, живут в гражданском браке, у мужчины от первого брака есть 15 летний сын, живут вместе. Дом частный, в аварийном состоянии, в комнатах очень сыро, сохранена небезопасная среда для ребенка. Когда ребенку было 8 месяцев, при визите на дом патронажная сестра выявила, что семья в состоянии высокого социального риска. Обнаружила, что мать ребенка в состоянии алкогольного опьянения, сам ребенок находится в небезопасной среде», - рассказала Исмагулова.

Далее, по ее словам, для дальнейшего сопровождения семьи подключился социальный работник. Была составлена эко-карта семьи и разработан индивидуальный план развития семьи.

«Были установлены доверительные отношения между семьей и первичной медико-санитарной помощью, мама перестала употреблять алкоголь, ребенок в безопасности, мать хорошо присматривает за ребенком, проводит долгое время вместе с ним, играет, читает, продолжает кормить ребенка грудным молоком», - поделилась соцработник.

После выступления экспертов участники форума обменялись мнениями по заданной на панельной сессии теме.

Напомним, в Нур-Султане с 28 по 30 сентября 2021 года проходит III Международный форум социальных работников «Социальная работа как драйвер социально-экономической модернизации в Казахстане: кадровая политика и практика».

В мероприятии в онлайн и оффлайн формате принимают участие около 600 специалистов из регионов Казахстана, России, Азербайджана, Таджикистана, Германии и других стран.

Форум проводится в рамках сотрудничества представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Уполномоченного по правам человека, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и Альянса профессиональных социальных работников Казахстана при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в республике Казахстан.

В первый день на пленарном заседании участники форума поговорили о трансформации профессии «Социальный работник» в период пандемии, а также поделились дальнейшим видением развития данной профессии.







