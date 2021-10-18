Социальный работник на передовой борьбы с бедностью — эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 октября — это день, объявленный во всем мире Международным днем борьбы за ликвидацию бедности, передает МИА «Казинформ».

История этой даты ведется с 1987 года, когда больше ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы напомнить, что бедность является нарушением прав человека.

Стремление ликвидировать бедность как социальную проблему должно стать естественным приоритетом для любого цивилизованного государства. Этот вопрос является первостепенным в глобальных документах ООН – Декларации тысячелетия (2000-2015 гг.) и «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», реализуемой с 2015 года. При разработке своих программ и проектов Всемирный банк, ПРООН, ФАО, ЮНИСЕФ и другие международные организации также уделяют приоритетное значение проблеме сокращения бедности.

«Бедность — это когда человек лишен возможности жить на достойном уровне. То есть он не имеет доступа к качественному образованию, здравоохранению и здоровьесбережению и, в целом, к базовым потребностям, которые сделали бы его жизнь комфортной, безопасной и полноценной», — так считает Жазира Турсынбекова, руководитель Центра реабилитации, абилитации и катамнеза «ӨНЕГЕ».

Как один из инструментов социальной политики государства Жазира Турсынбекова выделяет работу социальных служб. Так, по ее мнению, социальные работы — это инструмент, который можно использовать в процессах социальной жизни граждан, испытывающих некоторые жизненные трудности, и который помогает бороться с причинами бедности, а не с ее последствиями.

В настоящее время в Казахстане трудятся более 30 тысяч специалистов в сфере оказания социальных услуг. Не все они являются социальными работниками в прямом значении, но эти люди выполняют работу, которая так или иначе направлена на улучшение жизни граждан, относящихся к уязвимым категориям населения. Такие специалисты работают в органах социальной защиты, системе здравоохранения и образования, органах внутренних дел.

Казахстанские эксперты, проведя исследовательские работы по изучению основных причин семейного неблагополучия, пришли к выводу, что в Казахстане, впрочем, как и в других странах, существует 7 основных причин, которые разрушают семьи, доводят людей до бедности и прочих трудных жизненных ситуаций. Среди этих причин эксперты выделяют внутрисемейные отношения, когда люди не умеют строить здоровые отношения, или когда жизненные обстоятельства толкают на конфликты.

Также немаловажным фактором является отсутствие финансовой стабильности, низкие доходы. Проблемы со здоровьем одного или нескольких членов семьи также часто являются причинами раздора и напряженной обстановки дома. Недоступность социальной инфраструктуры также значительно затрудняет жизнь людей. Серьезными причинами семейного неблагополучия являются также нерешенные жилищные проблемы, безработица и низкий уровень образования.

Жазира Турсынбекова считает, что к решению указанных проблем стоит подходить комплексно. И нередко желая справиться с трудностями и поднять, наконец, уровень жизни, люди обращаются к сотрудникам социальных служб.

«Значение деятельности социальных работников нельзя умалять, ведь каждый день они проделывают колоссальную работу, пусть и в рамках своей профессиональной компетенции. Их, пусть незаметная в глобальных масштабах профессиональная деятельность, все-таки способствует ликвидации бедности, повышению благополучия и укреплению способности самостоятельного функционирования людей», — отметила Ж. Турсынбекова.

Такого же мнения придерживается Айслу Бекмуса, руководитель программ ЮНИСЕФ по охране детства в Казахстане

«Социальные работники, специалисты и консультанты играют ключевую роль при назначении адресной социальной помощи. Помимо сбора информации для назначения помощи, у них есть возможность прямого контакта с семьями, выявления их нужд и направления для получения необходимых социальных услуг. ЮНИСЕФ совместно с Министерством труда и соцзащиты реализовал проект по внедрению интегрированной модели оказания адресной социальной помощи и социальных услуг на основе технологий кейс-менеджмента и методик помощи малообеспеченным семьям с детьми», — сказала Айслу Бекмуса.

По ее словам, проект показал, насколько высока необходимость оказания не только финансовой помощи, но и сопровождения нуждающихся семей по технологии кейс-менеджмента. Она добавила, что это является профилактикой социального сиротства и неблагополучия детей из семей, оказавшихся трудной жизненной ситуацией.

«В пилотировании данной программы приняли участие 86 семей в составе 443 человек в двух регионах страны. А также обучено 240 специалистов, работающих по программе адресной социальной помощи. В целом, несмотря на сложности, связанные с пандемией вируса COVID-19, можно отметить, что пилотный проект имеет значительный созидательный эффект. Практику оказания адресной социальной помощи совместно с проведением оценки и сопровождением семей необходимо продолжить и распространить на другие регионы», — добавила А. Бекмуса.

К слову, о пандемии коронавирусной инфекции. Так называемый коронакризис в 2020 году сильно ударил по мировой экономике, в том числе и экономике нашей страны. Так, в прошлом году, в период, когда жители Казахстана вынуждены были оставаться дома, лишившись при этом работы, а вместе с ней и заработка, правительство Казахстана разработало ряд экстренных решений, способных поддержать людей в столь непростой период. Сюда вошли и денежные выплаты, и снабжение медицинскими средствами индивидуальной защиты и продуктовыми корзинами отдельных категорий граждан.

По данным Всемирного банка, в результате кризиса, вызванного пандемией КВИ, в мире от 88 до 115 млн человек стали нищими. Страшно и то, что поколение людей, оказавшихся в новых условиях за чертой бедности, пополнят ряды 1,3 млрд человек, уже живущих в условиях глубокой нищеты. Те, кто имел неформальную работу и жили непостоянными заработками, лишились источников дохода и столкнулись с абсолютным безденежьем, голодом, невозможностью отправить детей в школы и получить квалифицированное медицинское лечение.

«В Кыргызстане, так же как и в Казахстане, ведется учет уязвимых групп населения. Это могут быть семьи или отдельные лица, оказавшиеся по тем или иным причинам в трудной жизненной ситуации. Предположим, в ситуациях, когда в семье умирает один из родителей или же супруги развелись, мы в первую очередь думаем о детях, ведь они наиболее болезненно проживают такие события. Здесь подключаются социальные службы», — рассказала об опыте своей страны президент кыргызского общественного фонда «Фонд развития социальных услуг» Бурулсун Суйуналиева.

Она добавила, что социальным работникам нередко приходится работать с детьми, семьи которых пережили сильные потрясения.

«Дети не всегда могут самостоятельно справиться с жизненными трудностями, оставаясь с ними один на один. Здесь главное не упустить ребенка. Необходимо, чтобы рядом с ним в такие моменты были взрослые. Это не обязательно может быть соцработник, но этот человек должен грамотно и деликатно выявить, что сейчас беспокоит ребенка, изучить риски, а уже потом провести беседу с его родителями, братьями, сестрами и другими близкими людьми, с которыми у ребенка складываются доверительные отношения. Только так можно его поддержать, чтобы он не ушёл в себя, не пошел искать утешения на улицу. Известно ведь, что общество оказывает на подростков большее влияние, нежели семья», — добавила она.

Ликвидация бедности, укрепление семейных ценностей, доступность качественного образования и здравоохранения — это то, к чему во все времена стремилось человечество. Это же является и основными приоритетами социально-экономического развития страны и то, что позволит достичь глобальных целей для осуществления основных прав человека.

Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.

Автор: Дана Кауменова