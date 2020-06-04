Социальный проект «StopMusor» запускают в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социальный проект под названием «StopMusor» запускает Ассоциация экологических организаций Казахстана в городах Нур-Султане и Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня ассоциация запускает социальный проект «StopMusor». Проект поддержали Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, а также акиматы городов Нур-Султана и Алматы. В целом, проект направлен на повышение грамотности и социальной ответственности жителей городов, воспитания культуры, ответственности утилизации бытовых отходов среди населения для снижения уровня замусоривания. Несомненно, вопрос переработки мусора и его вторичного использования является важным. В то же время данная работа требует больших инвестиционных затрат и инфраструктурного развития. Вместе с тем необходимо отметить, что пока мы не научимся выбрасывать мусор в специальные урны и контейнера, тяжело будет развивать отрасль переработки. Мы часто видим, что на улицах валяются мусор, окурки, бутылки, летающие пакеты. Поэтому в преддверии Международного дня охраны окружающей среды мы хотим привлечь внимание общественности и начать данную кампанию», - рассказал заместитель председателя правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Елдос Абаканов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Как отметил Елдос Абаканов, проведенное социальное исследование показало, что объем мелкого мусора ( который можно перерабатывать) вне урны в общественных местах составляет около 80%.

«Хотим отметить, что период объявления ЧП и карантина стало ярким доказательством того, что среди нас есть равнодушные к окружающей среде граждане. Мы провели исследование, о результатах которого расскажем позже. Предварительные итоги хотим озвучить: каждый второй опрошенный отметил, что очень часто встречает мелкий мусор - обертки, стаканчики, окурки - в общественных местах», - добавил спикер.

В рамках проекта состоится широкая разъяснительная работа. Будет анонсирован ряд экологических мероприятий. По словам Елдоса Абаканова, одним из планируемых мероприятий в рамках соцпроекта является создание арт-объекта с помощью пластиковых пакетов с участием казахстанской художницы.

«Проект будет реализован в течение 2020 года и закончится к концу первого квартала 2021 года. Мы сознательно не развиваем тему раздельного сбора, так как мы его рассматриваем вторым этапом в 2021 году. Охват будет в рамках двух городов. Мы хотим, чтобы люди не просто обращали внимание, а подавали жалобы», - подчеркнул Е. Абаканов.