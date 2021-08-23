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Социальный поезд для вакцинации сельчан запустили в Атырауской области

23 Августа 2021 14:20
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Социальный поезд для вакцинации сельчан запустили в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Социальный поезд ««Дені саудың - жаны сау» по маршруту «Сагыз - Атырау» запустили в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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В ходе рабочей поездки в Кызылкогинский район аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов осмотрел вагоны пассажирского поезда, отправляющегося со станции Сагыз, пожелав удачи пассажирам.

«Чтобы победить пандемию, для нас всех важно, чтобы вакцинировалось как можно больше людей. Поэтому и было принято решение запустить этот состав. Чтобы люди из отдалённых сел и железнодорожных разъездов смогли приехать в город и пройти вакцинацию»,- сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.


Некоторые из пассажиров будут вакцинированы от коронавируса впервые, другие же получат уже второй компонент вакцины.
Почетный гражданин Кызылкогинского района Байгали Досымбаев поблагодарил руководство области за запуск социального поезда и создание всех необходимых условий для вакцинации.
«У меня не было возможности вакцинироваться ранее из -за высокого давления. Но хочу сказать, что я и моя семья, переживая за здоровье наших детей и близких, получили прививку. Вакцинация - это большой шаг, каждый гражданин должен сделать его», - сказал Байгали Досымбаев.

Для жителей района подготовлены два вагона на 60 мест.
«В настоящее время в области 59 пунктов вакцинации. Из них 10 являются передвижными. Для пассажиров специальных социальных поездов предусмотрены два пункта вакцинации в Атырауской железнодорожной больнице и Атырауской городской поликлинике №7», - сказал руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.
В ближайшее время бесплатный поезд планируется запустить и по направлению «Атырау-Курмангазы».


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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