27 Июня 2022 04:04

Социальный магазин с продукцией акмолинских товаропроизводителей появился в Зеренде

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – В Зерендинском районе Акмолинской области открылся социальный магазин, в котором будет реализовываться продукция местных сельхозтоваропроизводителей и социально-предпринимательской корпорации «Кокше», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Зерендинского района, социально-значимые продовольственные товары будут отпускаться по ценам с минимальной наценкой. Кроме продуктов, выставлена на продажу и бытовая химия.

Магазин в Зеренде, по словам акима района Асена Жаксылыкова, первый из сети магазинов, которые планируются к открытию и в других населенных пунктах Зерендинского района.

«Открытие социального магазина – поддержка не только местных предпринимателей, которые смогут сбыть продукцию с минимальными тратами на транспортные расходы и прочие, но это прежде всего и забота государства о населении. Достигнуты необходимые договоренности и социально-значимые продовольственные товары из стабилизационного фонда также будут выставлены на продажу для населения», - сказал Асен Жаксылыков.

«Действительно, здесь будут выставляться товары из стабилизационного фонда, которые до этого реализовывались только в городе Кокшетау, это – вторая точка», - подтвердил слова акима руководитель управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Ербол Оспанов.

Оценить ассортимент и цены смогли в этот день десятки местных жителей. Выставлены на прилавки свыше 20 наименований социально-значимых продовольственных товаров с ценами ниже рыночных.

По многочисленным просьбам акмолинцев в дальнейшем СПК планирует расширять точки реализации. К примеру, продукция из стабфонда уже доставляется в Аккольский и Есильский районы.