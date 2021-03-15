Социальный кошелек намерены внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время Национальным банком РК совместно с министерствами торговли и интеграции; цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности; труда и социальной защиты населения прорабатывается вопрос внедрения в Казахстане социального кошелька, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МТСЗН РК.

Социальный кошелек – это альтернатива банковской карте и он будет иметь все её возможности.

Внедрение социального кошелька предоставит казахстанцам альтернативу использования банковских карт и позволит защитить начисленные на него средства от взысканий со стороны банков, коллекторов и налоговых органов, отмечают в Минтруда.

Преимущество социального кошелька в том, что он будет открыт по ИИН каждому казахстанцу в системе Национального банка. Отпадет необходимость постоянно посещать банки второго уровня для открытия счета или обновления банковской карты (каждые 3 года). Это также позволит проактивно начислять социальные выплаты на кошелек.

«Гражданам будет предоставлена возможность выбора, куда им начислять социальные выплаты и пособия: на социальный кошелек электронными деньгами или обычным способом на банковскую карту. С социального кошелька можно будет перевести свои средства на банковскую карту и пользоваться ей как обычно, либо обналичить», – проинформировал вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов.

Средства, начисленные на социальный кошелек, будут защищены от взысканий со стороны банков, коллекторов и налоговых органов в соответствии с законом «О платежах и платежных системах».

Как отмечают в ведомстве, социальный кошелек как банковский платежный инструмент будет соответствовать всем требованиям безопасности. В первую очередь, со стороны пользователя будет производится двухфакторная аутентификация. Защита персональных данных будет обеспечиваться на уровне хранения, обработки. Все имеющиеся действующие требования к банкам второго уровня и электронным платежным системам будут обеспечиваться социальным кошельком.

С кошелька можно будет производить оплату онлайн (к примеру, за коммунальные услуги, телефон и др.), а можно привязать его к банковской карте и пользоваться картой. Гражданин не почувствует никаких барьеров при использовании социального кошелька, в том числе по обналичиванию средств.