«Социальный кошелек» - какие стадии предстоят перед запуском проекта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве торговли и интеграции РК рассказали о стадиях, которые необходимо пройти перед запуском проекта «социальный кошелек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент создана Рабочая группа под председательством министра торговли и интеграции Султанова Б.Т., состоящая из представителей министерств торговли и интеграции, труда и социальной защиты населения, финансов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, национальной экономики, Национального банка Республики Казахстан и акимата г. Нур-Султана для выработки предложений по вопросам реализации проекта цифровизации «социального кошелька» гражданина. Рабочей группой утвержден механизм взаимодействия государственных органов по реализации «социального кошелька» и Дорожная карта по внедрению социального кошелька и созданию товаропроводящей системы. Утверждена техническая документация проекта внедрения «социального кошелька», - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос редакции.

В частности, согласно предоставленной информации перед запуском пилотной версии «социального кошелька» предстоит:

1) завершение процесса утверждения подзаконных нормативных актов в целях реализации внесенных изменений в Законах Республики Казахстан, предусматривающих перечисление социальных выплат и пособий электронными деньгами (проект НПА «Об утверждении Правил и особенностей зачисления, учета и использования пособий и социальных выплат за счет средств государственного бюджета и (или) средств Государственного фонда социального страхования, перечисляемых в виде электронных денег, а также мониторинга использования адресной социальной помощи»). В настоящее время, проект НПА разработан, согласован с государственными органами и организациями и находится на рассмотрении Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

2) утверждение нормативно-технических документов, а именно проекта национального стандарта штрихового кода, присваиваемого поставщиком платежных услуг или оператором платежной системы для осуществления платежей за предоставленные товары, работы или услуги в рамках предпринимательской деятельности. В настоящее время проект стандарта разработан, согласован и находится на стадии утверждения соответствующего уполномоченного органа;

3) реализация технического взаимодействия с участниками пилота, включая Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», банки второго уровня.