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    09:36, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Социальный кошелек будут внедрять в Казахстане с 2022 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут внедрять социальный кошелек с 2022 года. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях повышения контрцикличности фискальной политики Правительство совместно с Национальным банком обеспечат внедрение с 2022 года нового бюджетного правила, которое повысит фискальную дисциплину и адаптивность экономики к внешним шокам», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства РК.

    По его словам, Национальный банк будет оказывать содействие обеспечению финансовой стабильности и развитию финансового сектора.

    «По поручению Главы государства с 2022 года планируется внедрение социального кошелька с дальнейшей интеграцией с национальной товаропроводящей системой», - отметил спикер.

    «Будет продолжена работа по созданию национальной платежной системы через развитие системы мгновенных платежей и организации межбанковской системы платежных карточек. Это позволит снизить транзакционные издержки для населения и бизнеса, повысить доступность финансовых услуг и расширить конкуренцию на финансовом рынке», - заключил Е. Досаев.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Правительство РК Главная Экономика
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