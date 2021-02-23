Социальный кошелек будут внедрять в Казахстане с 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут внедрять социальный кошелек с 2022 года. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения контрцикличности фискальной политики Правительство совместно с Национальным банком обеспечат внедрение с 2022 года нового бюджетного правила, которое повысит фискальную дисциплину и адаптивность экономики к внешним шокам», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства РК.

По его словам, Национальный банк будет оказывать содействие обеспечению финансовой стабильности и развитию финансового сектора.

«По поручению Главы государства с 2022 года планируется внедрение социального кошелька с дальнейшей интеграцией с национальной товаропроводящей системой», - отметил спикер.

«Будет продолжена работа по созданию национальной платежной системы через развитие системы мгновенных платежей и организации межбанковской системы платежных карточек. Это позволит снизить транзакционные издержки для населения и бизнеса, повысить доступность финансовых услуг и расширить конкуренцию на финансовом рынке», - заключил Е. Досаев.